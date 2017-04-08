Девушка-офицер задержала беглого боевика на Донбассе

Преступник разочаровался в своих "коллегах" и сбежал в Мариуполь

В Мариуполе офицер Национальной полиции Ирина Кухтина задержала беглого боевика из Горловки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

В начале оккупации Горловки задержанный выполнял функции сотрудника "полиции" в местном горотделе в составе незаконного формирования "Сыновей Донбасса". За полтора месяца он дослужился от рядового до начальника отделения. По словам задержанного, он "работал не за деньги, потому что их не платили, а за идею". Но разочарование пришло, когда на глазах боевика "коллеги" забили до смерти его знакомого по подозрению в помощи украинским военным.

"Именно тогда он бежал и оказался в Мариуполе. Задержала его следователь Кальмиусского отделения полиции Ирина Кухтина, которая разработала оперативную комбинацию и привлекла к реализации военнослужащих НГУ, с которыми совместно несла службу", – говорится в сообщении.

На маршруте патрулирования наряд, состоящий из полицейского и военнослужащих, подошел к прохожему для проверки документов. Первоочередные меры не принесли результатов, но Кухтина переписала анкетные данные и адрес человека, потому что все еще сомневалась. Дальнейшая работа над подозрительной личностью раскрыла подробности его прошлого – в течение нескольких месяцев он служил в составе незаконных вооруженных формирований в оккупированной Горловке.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала в Торецке бывшего боевика так называемой "ДНР", который шпионил в пользу российских спецслужб.