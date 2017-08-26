Дипломат рассказал о механизмах прекращения войны на Донбассе

Киев выступает за введение миротворческих сил в любом формате на Донбасс

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко сообщил, что украинское правительство рассматривает различные дополнительные механизмы прекращения войны на Донбассе и приоритетным вариантом является размещение миротворческих сил в регионе.

Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода".

"Если минские соглашения за три года не привели к миру, может быть, какие-то дополнительные механизмы, которые мы должны принять, как украинское правительство, чтобы обеспечить мир нашему народу. Именно поэтому мы говорим и о миротворческих силах в любом формате", – отметил Пристайко.

По его словам, Украина рассматривала два варианта.

"Обсуждался вариант вооружения миссии ОБСЕ легким оружием, чтобы они чувствовали себя более уверенно и могли посетить те места, которые должны посетить. Другой вариант – обеспечение Донбасса миротворцами ООН", – заявил глава миссии Украины при НАТО.

Однако Пристайко подчеркнул, что подобные инициативы в ООН заблокировала "Россия, которая стоит за спиной у боевиков".