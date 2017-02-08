Директор Авдеевского коксохимического завода о блокаде: "Это самоуправство и беззаконие"

Блокирование железнодорожных сообщений на Донбассе грозит потерей рабочих мест для работников предприятий и усугубит экономическую ситуацию в Украине. Об этом на своей странице в Facebook написал директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.



"Я скажу коротко – это самоуправство и беззаконие, разрушающее экономику.

Скажите, кому выгодно, чтобы украинские заводы останавливались, чтобы люди теряли работу? Я знаю, что такое стоящий завод. Тишина до звона в ушах и никакой надежды на будущее. У тысяч людей. Я приглашаю этих деятелей в Авдеевку, разбирать вместе с нами завалы, доставшиеся нам после обстрелов, пусть сделают наконец что-то полезное. Очень надеюсь, что инициаторы этих событий когда-нибудь поймут – во имя будущего нужно строить, а не разрушать", – написал он.



Также Магомедов сообщил, что Авдеевка приходит в себя от ужаса последних дней. "Продолжают разбираться завалы, ввозятся стройматериалы для восстановления города", – поделился информацией директор Авдеевского коксохимического завода.

Как сообщалось ранее, о начале блокады неподконтрольных украинскому правительству районов заявила группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар".

Но первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук опроверг наличие в рядах активистов настоящих айдаровцев. По его мнению, это бывшие контрабандисты, которые пытаются вернуть под свой контроль потоки нелегальных грузов.

По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО, запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.