Для активизации процесса обмена пленными Украина в одностороннем порядке передаст 15 человек
По словам Грицака, решение по обмену заложников принимает один человек
Чтобы активизировать процесс обмена пленными, Украина в одностороннем порядке передаст 15 человек, задержанных и осужденных в Украине, заявляет глава СБУ Василий Грицак.
"Мы сейчас отдадим в одностороннем порядке 15 человек, которые уже получили приговоры в судах... Просто отдадим, чтобы сдвинуть процесс", – сказал Грицак в воскресенье вечером в интервью телеканалу "112 Украина".
"Решение по обмену заложников принимает один человек (в РФ – ред.). Мы готовы сделать все, чтобы забрать наших ребят", – добавил он, напомнив, что в плену сейчас находится 109 украинских граждан.
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