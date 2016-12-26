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Для активизации процесса обмена пленными Украина в одностороннем порядке передаст 15 человек http://www.segodnya.ua/img/article/7829/71_main.1482697176.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/71_tn.1482697176.jpg Донбасс По словам Грицака, решение по обмену заложников принимает один человек

Для активизации процесса обмена пленными Украина в одностороннем порядке передаст 15 человек

Вчера, 22:28

По словам Грицака, решение по обмену заложников принимает один человек

Василий Грицак, фото Новое время
Василий Грицак, фото Новое время

Чтобы активизировать процесс обмена пленными, Украина в одностороннем порядке передаст 15 человек, задержанных и осужденных в Украине, заявляет глава СБУ Василий Грицак.

"Мы сейчас отдадим в одностороннем порядке 15 человек, которые уже получили приговоры в судах... Просто отдадим, чтобы сдвинуть процесс", – сказал Грицак в воскресенье вечером в интервью телеканалу "112 Украина".

"Решение по обмену заложников принимает один человек (в РФ – ред.). Мы готовы сделать все, чтобы забрать наших ребят", – добавил он, напомнив, что в плену сейчас находится 109 украинских граждан.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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