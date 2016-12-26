"ДНР" и "ЛНР" согласились передать Киеву через Савченко двух пленных

Боевики готовы пойти на это "в качестве жеста доброй воли в канун Нового года и Рождества"

Главари так называемых "ДНР/ЛНР" заявили, что готовы передать украинской стороне через депутата Верховной рады Надежду Савченко двух пленных женщин.

"В качестве жеста доброй воли в канун Нового года и Рождества мы, без каких либо условий, передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, в надежде активизировать процесс вызволения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими", – говорится в заявлении глав так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Ранее сообщалось, что Надежда Савченко встретилась с Захарченко и Плотницким в Минске.

В СМИ появилась информация, что депутат несколько часов общалась с Захарченко и Плотницким, а саму встречу в Минске организовала Федеральная служба безопасности России при содействии посольства РФ в Беларуси.

После этого Верховная Рада исключила Савченко из делегации ПАСЕ. Ее также исключили из партии "Батькивщина" и из комитета Рады по нацбезопасности.

В понедельник также стало известно, что Савченко допросили в СБУ.