Доброволец Гия Церцвадзе не будет выдан РФ – Шкиряк

Вчера, 17:55

Мужчину задержали еще 15 января в киевском аэропорту

Гия Церцвадзе. Фото: 112.ua
Гия Церцвадзе. Фото: 112.ua

Доброволец и боец "Грузинского легиона" Гия Церцвадзе не будет выдан РФ. Об этом на своей странице в соцсети сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Сегодня это подтвердил Генеральный прокурор Юрий Луценко. Только так и никак иначе! Справедливое и единственно верное решение. Украина своих не сдает и не разменивает", – сообщил Шкиряк.

Напомним, доброволец Гии Церцвадзе был арестован 15 января в аэропорту "Киев" на основании запроса из России по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Сейчас прокуратура проверяет информацию об участии гражданина Грузии Гии Церцвадзе в составе добровольческих сил и в случае ее подтверждения не выдаст его России. Соломенский районный суд г. Киева применил временный арест сроком на 40 суток в отношении Церцвадзе.

В ходе судебного заседания адвокат задержанного сообщила, что ее подзащитный воевал на востоке Украины на стороне украинских добровольческих сил, а обвинения российской стороны к нему сфабрикованы и носят политический характер.
Украина, прокурор, Юрий Луценко, Церцвадзе

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"Сегодня"

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