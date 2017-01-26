Доброволец Гия Церцвадзе не будет выдан РФ – Шкиряк

Доброволец и боец "Грузинского легиона" Гия Церцвадзе не будет выдан РФ. Об этом на своей странице в соцсети сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Сегодня это подтвердил Генеральный прокурор Юрий Луценко. Только так и никак иначе! Справедливое и единственно верное решение. Украина своих не сдает и не разменивает", – сообщил Шкиряк.

Напомним, доброволец Гии Церцвадзе был арестован 15 января в аэропорту "Киев" на основании запроса из России по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Сейчас прокуратура проверяет информацию об участии гражданина Грузии Гии Церцвадзе в составе добровольческих сил и в случае ее подтверждения не выдаст его России. Соломенский районный суд г. Киева применил временный арест сроком на 40 суток в отношении Церцвадзе.

В ходе судебного заседания адвокат задержанного сообщила, что ее подзащитный воевал на востоке Украины на стороне украинских добровольческих сил, а обвинения российской стороны к нему сфабрикованы и носят политический характер.