Доброволец Гия Церцвадзе не будет выдан РФ – Шкиряк
Мужчину задержали еще 15 января в киевском аэропорту
Доброволец и боец "Грузинского легиона" Гия Церцвадзе не будет выдан РФ. Об этом на своей странице в соцсети сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.
"Сегодня это подтвердил Генеральный прокурор Юрий Луценко. Только так и никак иначе! Справедливое и единственно верное решение. Украина своих не сдает и не разменивает", – сообщил Шкиряк.
Напомним, доброволец Гии Церцвадзе был арестован 15 января в аэропорту "Киев" на основании запроса из России по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.
Сейчас прокуратура проверяет информацию об участии гражданина Грузии Гии Церцвадзе в составе добровольческих сил и в случае ее подтверждения не выдаст его России. Соломенский районный суд г. Киева применил временный арест сроком на 40 суток в отношении Церцвадзе.
В ходе судебного заседания адвокат задержанного сообщила, что ее подзащитный воевал на востоке Украины на стороне украинских добровольческих сил, а обвинения российской стороны к нему сфабрикованы и носят политический характер.
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