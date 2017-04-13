Договоренность о прекращении огня с боевиками оказалась пустым звуком

Сегодня, 16:30

Противник так и не прекратил провокационные обстрелы

Боевики солгали о прекращении огня. Фото: AFP
Боевики солгали о прекращении огня. Фото: AFP

Боевики нарушают решение трехсторонней контактной группы от 12 апреля о полном прекращении огня на время пасхальных праздников. Об этом сообщает Штаб военной операции со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра контроля и координации.

"С 10.00 13 апреля незаконные вооруженные формирования осуществляют обстрелы позиций ВСУ. По состоянию на 15.30 уже зафиксировано девять обстрелов со стороны боевиков в направлении населенных пунктов Водяное, Талаковка, Опытное, и Чермалык из 122-мм артиллерии, противотанкового ракетного комплекса, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – подчеркивает украинская сторона СЦКК. 

Таким образом, подчеркивают в СЦКК, создаются предпосылки для дальнейшего обострения конфликта на востоке страны.

Напомним, трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске повторно договорилась о соблюдение режима прекращения огня накануне пасхальных праздников.
Донбасс, снайпер, угрозы, обстрелы, Талаковка, договоренности, Водяное, Опытное, СЦКК
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Договоренность о прекращении огня с боевиками оказалась пустым звуком". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Бывших военных судят за убийство. Фото: blacksea.tv

Под Мариуполем двое добровольцев убили мирного жителя

Сегодня, 13:37

Причиной преступления стал бизнес погибшего

Донбасс

На Донбассе не утихают боевые действия. Фото: AFP

Самые горячие точки Донбасса 13 апреля: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 13:16

Боевики нанесли урон украинским военным за минувшие сутки

Донбасс

Трагедия произошла сегодня. Фото: AFP

На Донбассе погибли военные

Сегодня, 10:02

По предварительной информации, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с оружием

Донбасс

Боевики применяют широкий спектр вооружения. Фото: AFP

Военных атаковали бронетехника и ракетные комплексы боевиков

Сегодня, 09:24

На Донбасс не утихает вооруженное противостояние по всей линии фронта

Донбасс

Военные понесли потери. Фото: AFP

Боевики нанесли урон военным

Сегодня, 09:13

За минувшие сутки в украинских рядах есть погибший и раненые

Донбасс

Очереди на КПП. Фото: AFP

Переселенцы с Донбасса: "Одни называют нас сепарами, другие - дают жилье и работу"

Сегодня, 07:03

За три года военных действий отношение сограждан к дончанам с оккупированных территорий постепенно меняется. Сочувствуют даже иностранцы

Донбасс

На Донбассе погиб украинский военный. Фото: соцсети

Украинский боец погиб в результате обстрела боевиками "Шахты Бутовка" – Штаб

Вчера, 23:42

Всего с начала суток зафиксировано 52 вражеских обстрела

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп намерен обсудить со Столтенбергом агрессию России на Донбассе

Вчера, 19:06

Как сообщается, на предстоящей встрече должен быть поднят широкий круг тем в рамках подготовки к встрече глав государств и правительств стран НАТО 25 мая в Брюсселе

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования