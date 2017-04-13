Договоренность о прекращении огня с боевиками оказалась пустым звуком

Противник так и не прекратил провокационные обстрелы

Боевики нарушают решение трехсторонней контактной группы от 12 апреля о полном прекращении огня на время пасхальных праздников. Об этом сообщает Штаб военной операции со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра контроля и координации.

"С 10.00 13 апреля незаконные вооруженные формирования осуществляют обстрелы позиций ВСУ. По состоянию на 15.30 уже зафиксировано девять обстрелов со стороны боевиков в направлении населенных пунктов Водяное, Талаковка, Опытное, и Чермалык из 122-мм артиллерии, противотанкового ракетного комплекса, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – подчеркивает украинская сторона СЦКК.

Таким образом, подчеркивают в СЦКК, создаются предпосылки для дальнейшего обострения конфликта на востоке страны.

Напомним, трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске повторно договорилась о соблюдение режима прекращения огня накануне пасхальных праздников.





