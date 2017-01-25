Дом ужасов: троих малышей спасли от равнодушных родителей в Донецкой области (фото,видео)

Дети не посещали школу и детский сад. Они жили в ужасных условиях, ели только макароны и не получали необходимой медицинской помощи

В Донецкой области перед правоохранителями предстала ужасная картина. Во время посещения семьи, оказавшиеся в трудных жизненных обстоятельства, полицейские обнаружили троих детей, которые жили в ужасных условиях и срочно нуждались в медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба полиции, в доме, где живут малыши, было очень холодно и грязно.

На диване, среди грязного постельного белья, правоохранители заметили маленького мальчика, который выглядел больным. На вопрос: "Что случилось и как себя чувствуешь?", – ребенок ослабленным голосом едва смог ответить, что ему очень плохо, болит голова и живот. Не теряя времени, сотрудники полиции вызвали скорую помощь.

Медики, прибывшие на вызов, установили, что у мальчика очень высокая температура и есть подозрение на аппендицит. Кроме маленького мальчика, в доме было еще двое детей 7 и 5 лет, которые также нуждались в осмотре медиков.

"31-летняя мать детей в это время была на работе, а за малышами присматривал их 32-летний отец. Мужчина рассказал, что его 4-летнему сыну стало плохо еще вчера, но он считал, что ребенок немного полежит и все пройдет, и нет никакой необходимости вызывать врачей. В доме было еще двое несовершеннолетних – 7-летняя девочка и 5-летний мальчик. Маленькие жители "дома ужасов" имели не лучший вид. Они были грязные, запущенные и рассказали правоохранителям, что едят всегда только макароны. Выяснилось, что они тоже болеют, поэтому не посещают школу и детский сад", – сообщает полицейские.

Видео: полиция

Правоохранители отмечают, что вместо воспитания своих маленьких детей, родители очень часто прикладываются к рюмке. Поэтому, правоохранители совместно со специалистом службы по делам детей Покровского городского совета решили изъять детей из семьи и тем самым спасти им жизнь.

Сейчас в суде рассматривается дело о лишении мужчины и женщины родительских прав. А трое малышей находятся в детском отделении Покровской больницы.

Напомним, в конце прошлого года в Каменском Днепропетровской области осудили мать, закрывшую голодных малышей в квартире без воды и еды. Чтобы хоть как-то заглушить чувство голода, дети в возрасте от одного года до четырех лет ели обои.