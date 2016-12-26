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"Донбасс" и "Айдар" грозятся остановить поставки грузов Гуманитарного штаба Ахметова (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7833/24_main.1482777816.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7833/24_tn.1482777816.jpg Донбасс В Штабе уже обратились к президенту и правительству страны 

"Донбасс" и "Айдар" грозятся остановить поставки грузов Гуманитарного штаба Ахметова (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:41

В Штабе уже обратились к президенту и правительству страны 


Представители батальонов "Донбасс" и "Айдар" пригрозили заблокировать поставки крупных грузов на неподконтрольную территорию Донбасса.

Если это произойдет, то под угрозой может оказаться доставка гуманитарной помощи мирным жителям.

Напомним, два года назад батальон "Днепр-1" на блокпосту, возле Курахово Донецкой области, уже останавливал 22 автомобиля с гуманитарной помощью Штаба Рината Ахметова.

Рейс вез в Донецк 380 тонн продуктов для мирных жителей: макароны, муку, овсяные хлопья, печенье, подсолнечное масло.

Представители батальонов и несколько депутатов заявляли, что в машинах – провиант для боевиков и другие запрещенные товары. В тяжелейших условиях продовольственной блокады Донбасса помощь Штаба была остановлена на пять дней. А в то время в Донецке заканчивались продукты для наборов выживания, была остановлена выдача детских наборов, люди "обрывали" горячую линию. Автомобили вернулись на логистическую базу в Днепр. Весь груз был вскрыт и повторно досмотрен представителями ОБСЕ, МЧС, и МВД.

Они убедились в том, что это исключительно гуманитарная помощь. Уже через два дня обвиняющим пришлось признать, что были неправы.

Штаб направил открытые письма президенту, министру внутренних дел с просьбой не препятствовать доставке. Против блокирования выступили тогда и посол США Джеффри Пайетт и международные организации.

На погрузку гуманитарной помощи пригласили представителей батальонов. После первой проверки в течение двух месяцев они досматривали содержимое грузов регулярно.

В связи с угрозой блокирования грузов Гуманитарный штаб Рината Ахметов сегодня заявил:

"Мы будем делать все от нас зависящие, чтобы и дальше доставлять гуманитарную помощь людям, которые остро в ней нуждаются на подконтрольной и не подконтрольной Украине территории. Мы уверены, что блокирование гуманитарных грузов для мирного населения Донбасса – недопустимо.

Идея блокирования гуманитарных грузов, тем более, фактического обмена людей на продукты, в международной гуманитарной практике считается недопустимой, и такой, которая приводит к росту практик торговли людьми.

Мы обращаемся к Президенту и Правительству Украины и просим не допустить блокирование доставки гуманитарных грузов для самых незащищенных мирных жителей Донбасса.

Мы обращаемся к представителям ООН, ОБСЕ и других мониторинговых миссий и просим отслеживать гуманитарную ситуацию и потребности мирных жителей, оказавшихся заложниками конфликта на Донбассе".

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Все новости по теме Гуманитарный рейс Рината Ахметова.

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