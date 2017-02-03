Донбасс накрыли массированные обстрелы

Сегодня, 18:56

Двое украинских военных погибли, пятеро ранены в зоне проведения спецоперации с начала 3 февраля

Последствия обстрела Авдеевки со стороны боевиков. Фото: Facebook / Вячеслав Аброськин
Последствия обстрела Авдеевки со стороны боевиков. Фото: Facebook / Вячеслав Аброськин

Незаконные вооруженные формирования с начала суток и до 18.00 осуществили 66 обстрелов украинских позиций в зоне проведения спецоперации на Донбассе, двое военных погибли, еще пятеро получили ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба.

"Всего по состоянию на 18.00 зафиксировано 66 обстрелов. К сожалению, двое наших военных погибли, пятеро ранены", – говорится в сводке.

На Донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 "Град", боевики вели огонь по Галициновке. Из 152-мм и 122-мм артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов назаконные вооруженные формирования обстреливали Авдеевку, Луганское и Троицкое. По Пескам и Луганскому неоднократно огонь вели танки.

На Мариупольском направлении из РСЗО БМ-21 "Град", 152-мм и 122-мм артиллерии НВФ стреляли по Талаковке, из 120-мм и 82-мм минометов – по Водяному, Красногоровке, Новотроицкому, Лебединскому, Павлополю, Широкино, Марьинке, Чермалыку, а из гранатометов – по Гнутово.

По Павлополю огонь вел снайпер, по Водяному – БМП, по Чермалыку – противотанковый ракетный комплекс, а по Широкино – танк.

На Луганском направлении 152-миллиметровая артиллерия боевиков вела огонь по Новозвановке, а 120-мм и 82-мм минометы – по Троицкому, Попасной и Новозвановке, гранатометы – по Крымскому.

Как сообщалось, ремонтники смогли присупить к ликвидации повреждений ЛЭП, подающих электроэнергию в обесточенную Авдеевку.

На территории Авдеевки повреждено 76 жилых домов (из них 69 – частные и 7 – многоквартирные). Кроме того, российско-гибридные войска обстреляли гражданские объекты в Марьинке, Красногоровке, Галицинивци, Сартане и в других населенных пунктах. Так, на территории Марьинского района повреждено 11 жилых домов и школу № 1 города Марьинка.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.

Расследование группы Bellingcat определило точные места в оккупированном Донецке, откуда боевики группировки "ДНР" стреляли из "Градов" по Авдеевке 31 января – по полученным данным, боевики ведут огонь из жилых кварталов Донецка.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе провела 1 февраля заседание, по результатам которого призвала к полному прекращению огня и отведению всех вооружений к линии, обозначенной Меморандумом от 19 сентября 2014 года.

Тем временем, 1 и 2 февраля боевики продолжали дерзко обстреливать ремонтников, которые пытаются восстановить оборванную линию электропередачи под Авдеевкой.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил в пятинцу, 3 февраля, что от артиллерийских ударов боевиков по гуманитарным объектам в Авдеевке пострадали люди: погиб водитель автомобиля Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, также был ранен начальник государственного пожарно-спасательного отряда Авдеевки.

Кроме того, 3 февраля ранения получил и фотокорреспондент из Великобритании.

3 февраля глава ДонОВГА на совещании с президентом Украины сообщил, что ремонт удалось начать. Порошенко, в свою очередь, подчеркнул, что вина в обострении ситуации на Донбассе лежит на России, а городу Донецку гуманитарные паузы нужны так же, как и Авдеевке.
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Автор:

Борис Васильковский

Источник:

"Сегодня"

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