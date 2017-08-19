Донбасс в огне: боевики специально поджигают поля

Из-за действий боевиков в Донецкой области горят дома мирных жителей. Враг поджигает поля, и огонь достает не только к позициям военных, но и домам мирных жителей.

В Донецкой области боевики вчера применили зажигательные боеприпасы. Намеренно подожгли поля и лесополосы на линии разграничения. Из-за этого несколько домов мирных жителей выгорели полностью. С огнем военные боролись несколько часов. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Несколько дней не утихает враждебная активность в районе Авдеевской промзоны. Ночью боевики трижды били по позициям армейцев из минометов, танка и гранатометов. Там ранения получил один украинский военный.

"В конце суток под вражеским огнем оказались украинские позиции неподалеку Павлополя, Лебединского, Широкино. В результате обстрела нашего опорного пункта в районе Водяного, еще один украинский защитник получил ранения", – сказал Анатолий Стельмах, представитель штаба АТО.

На луганском направлении было относительно спокойно. Одиночные выстрелы из гранатомета и стрелкового оружия были зафиксированы у Новозвановки и Новоалександровки.