Донбасс в огне: боевики специально поджигают поля

Вчера, 17:37

Противник применил зажигательные боеприпасы


Из-за действий боевиков в Донецкой области горят дома мирных жителей. Враг поджигает поля, и огонь достает не только к позициям военных, но и домам мирных жителей.

В Донецкой области боевики вчера применили зажигательные боеприпасы. Намеренно подожгли поля и лесополосы на линии разграничения. Из-за этого несколько домов мирных жителей выгорели полностью. С огнем военные боролись несколько часов. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Несколько дней не утихает враждебная активность в районе Авдеевской промзоны. Ночью боевики трижды били по позициям армейцев из минометов, танка и гранатометов. Там ранения получил один украинский военный.

"В конце суток под вражеским огнем оказались украинские позиции неподалеку Павлополя, Лебединского, Широкино. В результате обстрела нашего опорного пункта в районе Водяного, еще один украинский защитник получил ранения", – сказал Анатолий Стельмах, представитель штаба АТО.

На луганском направлении было относительно спокойно. Одиночные выстрелы из гранатомета и стрелкового оружия были зафиксированы у Новозвановки и Новоалександровки.
Донбасс, военные, огонь, боевики, выстрелы, широкино
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Донбасс в огне: боевики специально поджигают поля". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Россияне открыли огонь по мирным жителям. Фото: AFP

На Донбассе пьяные российские офицеры открыли огонь по мирным жителям

12 Апреля, 11:31

Подробности инцидента обнародовала украинская разведка

Донбасс

Боевики продолжают атаковать. Фото: AFP

Неспокойное Донецкое направление: военные рассказали о ситуации на передовой

6 Августа, 18:39

Противник вдвое уменьшил обстрелы украинских военных, однако продолжает атаковать опорные пункты ВСУ

Донбасс

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP

Военные понесли потери в зоне АТО на Донбассе

11 Августа, 09:35

В районе Песок прогремел взрыв

Донбасс

Военные понесли потери. Фото: AFP

Украинские военные понесли потери на Донбассе

8 Августа, 09:21

Противник ведет обстрелы на всех направлениях

Донбасс

Пять "бунтовщиков" убили. Фото: AFP

За нарушения боевиков отправляют "на яму" и убивают - разведка

17 Июня, 22:22

Провинившихся бросают в специально вырытые котлованы, из которых невозможно самостоятельно выбраться, еду и воду им могут не давать несколько суток

Донбасс

Фото: AFP

Боевики "ЛНР" нанесли удар по мирным жителям

17 Июля, 11:49

Правоохранители показали последствия обстрела в Луганской области

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования