Донецк дрожит от залпов артиллерии
С ночи из черты оккупированного города идут тяжелые "минуса"
Донецк слушает звуки боя, который начался еще ночью. Жители утверждают, что идет обстрел позиций украинских военнослужащих под Авдеевкой.
"Грохочет тяжелое, пушки или танки – непонятно. Похоже, что откуда-то из Червоногвардейского района Макеевки, нам хорошо слышно, – поделилась дончанка Мария Свиридова. – с Гвардейки обычно летит под Авдеевку. Интервал между каждым "бабах" – примерно секунд 20-30, могут несколько зарядов подряд выпустить. Жуткое ощущение: ярко светит солнце, такая красивая зима – и страшные звуки".
Грохот орудий слышен почти во всех районах Донецка.
"После небольшого затишья опять залпы тяжелого. На всякий случай пополнили запас питьевой и технической воды, – сообщил житель Буденновского района Алексей.
"Стекла в окнах дрожат, двери, пол ходуном ходят", – отметил житель Ворошиловского района Юрий.
Дончане считают, что боевики готовят провокации в отношении украинских военнослужащих.
"Мы слышим только "минуса" (исходящие выстрелы), а потом в своих сообщениях боевики скажут, что были "плюса" (прилеты снарядов) и это ВСУ обстреливают Донецк. Но уже никто не верит боевикам – все доверяют собственным глазам и ушам!" – подчеркнул дончанин Павел Смаглюк.
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