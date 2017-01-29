Донецк дрожит от залпов артиллерии

Донецк слушает звуки боя, который начался еще ночью. Жители утверждают, что идет обстрел позиций украинских военнослужащих под Авдеевкой.

"Грохочет тяжелое, пушки или танки – непонятно. Похоже, что откуда-то из Червоногвардейского района Макеевки, нам хорошо слышно, – поделилась дончанка Мария Свиридова. – с Гвардейки обычно летит под Авдеевку. Интервал между каждым "бабах" – примерно секунд 20-30, могут несколько зарядов подряд выпустить. Жуткое ощущение: ярко светит солнце, такая красивая зима – и страшные звуки".

Грохот орудий слышен почти во всех районах Донецка.

"После небольшого затишья опять залпы тяжелого. На всякий случай пополнили запас питьевой и технической воды, – сообщил житель Буденновского района Алексей.

"Стекла в окнах дрожат, двери, пол ходуном ходят", – отметил житель Ворошиловского района Юрий.

Дончане считают, что боевики готовят провокации в отношении украинских военнослужащих.

"Мы слышим только "минуса" (исходящие выстрелы), а потом в своих сообщениях боевики скажут, что были "плюса" (прилеты снарядов) и это ВСУ обстреливают Донецк. Но уже никто не верит боевикам – все доверяют собственным глазам и ушам!" – подчеркнул дончанин Павел Смаглюк.