Донецк остался без воды

Сегодня, 11:28

Фильтровальная станция обесточена из-за обстрела

Донецк остался без воды из-за обстрелов. Фото: AFP
Донецк остался без воды из-за обстрелов. Фото: AFP

Верхнекальмиусская фильтровальная станция, которая обеспечивала водой Донецк и Ясиноватую, обесточена в результате обстрела.

"Сегодня в 9.30 в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден 3-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью", – сообщили в коммунальном предприятии "Вода Донбасса".

Вчера работники Донецкой фильтровальной станции, которая находится в зоне боевых действий под Авдеевкой и обеспечивает водой северную часть Доенцка и прилегающие к ней поселки, были эвакуированы.

"Боевые действия в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС) не прекращаются. С большим трудом удалось эвакуировать сменный персонал. Наши коллеги выполнили все возможные мероприятия по недопущению замораживания основного оборудования ДФС". – подчеркнули в "Воде Донбасса".

Дончане сообщают, что воды нет уже почти по всему городу. Те, у кого еще течет тонкая струйка из кранов, спешно набирают тазы и ведра.

"Говорят, два дня воды не будет. Это просто кошмарно – также было летом 2014 года, когда трое суток ни капли воды не было. Ну, сейчас есть снег, если что – будем растапливать для технических нужд", – прокомментировала дончанка Анна Бузай.
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Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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