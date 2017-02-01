Донецк остался без воды

Верхнекальмиусская фильтровальная станция, которая обеспечивала водой Донецк и Ясиноватую, обесточена в результате обстрела.

"Сегодня в 9.30 в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден 3-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью", – сообщили в коммунальном предприятии "Вода Донбасса".

Вчера работники Донецкой фильтровальной станции, которая находится в зоне боевых действий под Авдеевкой и обеспечивает водой северную часть Доенцка и прилегающие к ней поселки, были эвакуированы.

"Боевые действия в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС) не прекращаются. С большим трудом удалось эвакуировать сменный персонал. Наши коллеги выполнили все возможные мероприятия по недопущению замораживания основного оборудования ДФС". – подчеркнули в "Воде Донбасса".

Дончане сообщают, что воды нет уже почти по всему городу. Те, у кого еще течет тонкая струйка из кранов, спешно набирают тазы и ведра.

"Говорят, два дня воды не будет. Это просто кошмарно – также было летом 2014 года, когда трое суток ни капли воды не было. Ну, сейчас есть снег, если что – будем растапливать для технических нужд", – прокомментировала дончанка Анна Бузай.