Донецк сегодня: разруха под звуки залпов (фото)

Сегодня, 11:42

В городе вновь активизировались боевые действия


Донецк превращается в руины. Фото: соцсети

Донецк превращается в руины. Фото: соцсети

Донецк превращается в руины. Фото: соцсети

Донецк превращается в руины. Фото: соцсети

Донецк превращается в руины. Фото: соцсети

Донецк превращается в руины. Фото: соцсети

Донецк превращается в руины. Фото: соцсети

Донецк превращается в руины. Фото: соцсети

Последние дни обстановка в оккупированном Донецке и прилегающих к нему районах резко обострилась. В частности, сообщают украинские военные, боевики применяют танки и БМП, а также крупнокалиберную артиллерию и минометы. В результате в городе фиксируются все новые разрушения.
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Авторы:

Степан Сыч, Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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