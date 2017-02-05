Донецк сегодня: разруха под звуки залпов (фото)
В городе вновь активизировались боевые действия
Донецк превращается в руины. Фото: соцсети
Донецк превращается в руины. Фото: соцсети
Донецк превращается в руины. Фото: соцсети
Донецк превращается в руины. Фото: соцсети
Донецк превращается в руины. Фото: соцсети
Донецк превращается в руины. Фото: соцсети
Донецк превращается в руины. Фото: соцсети
Донецк превращается в руины. Фото: соцсети
Последние дни обстановка в оккупированном Донецке и прилегающих к нему районах резко обострилась. В частности, сообщают украинские военные, боевики применяют танки и БМП, а также крупнокалиберную артиллерию и минометы. В результате в городе фиксируются все новые разрушения.
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