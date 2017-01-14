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Донецкая фильтровальная станция снова заработала http://www.segodnya.ua/img/article/7882/76_main.1484417530.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/76_tn.1484417530.jpg Донбасс Вода поступила потребителям Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, Верхнеторецкого, Васильевки, Красного Партизана, Крутой Балки

Донецкая фильтровальная станция снова заработала

Сегодня, 20:20

Вода поступила потребителям Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, Верхнеторецкого, Васильевки, Красного Партизана, Крутой Балки

Донецкая фильтровальная станция расположена между Авдеевкой и Ясиноватой и обеспечивает водой около 400 тысяч человек в этом районе. Фото: donbass-info.com
Донецкая фильтровальная станция расположена между Авдеевкой и Ясиноватой и обеспечивает водой около 400 тысяч человек в этом районе. Фото: donbass-info.com

Донецкая фильтровальная станция возобновила работу в 13.00 в субботу возобновлена работа, сообщается на официальном сайте станции.

Сообщалось, что после 16.00 питьевая вода поступит потребителям Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, Верхнеторецкого, Васильевки, Красного Партизана, Крутой Балки.

Донецкая фильтровальная станция расположена между Авдеевкой и Ясиноватой и обеспечивает водой около 400 тысяч человек в этом районе. Из-за обстрелов боевиками работа фильтровальной станции часто приостанавливается, в результате чего случаются перебои в подаче воды в том числе в неподконтрольных Киеву районах.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли Авдеевку: перебита ЛЭП, обесточена фильтровальная станция.
вода, перебои, питьевая вода, фильтровальная станция

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Источник:

Интерфакс-Украина

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