Донецкая фильтровальная станция снова заработала
Вода поступила потребителям Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, Верхнеторецкого, Васильевки, Красного Партизана, Крутой Балки
Донецкая фильтровальная станция возобновила работу в 13.00 в субботу возобновлена работа, сообщается на официальном сайте станции.
Сообщалось, что после 16.00 питьевая вода поступит потребителям Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, Верхнеторецкого, Васильевки, Красного Партизана, Крутой Балки.
Донецкая фильтровальная станция расположена между Авдеевкой и Ясиноватой и обеспечивает водой около 400 тысяч человек в этом районе. Из-за обстрелов боевиками работа фильтровальной станции часто приостанавливается, в результате чего случаются перебои в подаче воды в том числе в неподконтрольных Киеву районах.
Ранее сообщалось, что боевики обстреляли Авдеевку: перебита ЛЭП, обесточена фильтровальная станция.
Вы сейчас просматриваете новость "Донецкая фильтровальная станция снова заработала". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии