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Донецкая область передала 450 миллионов на развитие армии http://www.segodnya.ua/img/article/7902/67_main.1484926116.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/67_tn.1484926116.jpg Донбасс Налогоплательщики исправно перечисляют деньги в поддержку обороноспособности украинской армии

Донецкая область передала 450 миллионов на развитие армии

Сегодня, 17:26

Налогоплательщики исправно перечисляют деньги в поддержку обороноспособности украинской армии

Сумма сбора достигла 450 миллионов. Фото: sovetnik.eu
Сумма сбора достигла 450 миллионов. Фото: sovetnik.eu

Налогоплательщики Донецкой области в 2016 году перечислили 450 миллионов военного сбора в поддержку обороноспособности украинской армии. Об этом говорится в сообщении регионального управления фискальной службы.

По их словам поступления в 2016 году на 10 млн грн превысили показатели прошлого года.

"Основными факторами позитивной динамики уплаты военного сбора являются рост минимальной заработной платы, результаты мероприятий направленных на противодействие выплаты заработных плат в "конвертах" и легализацию наемных работников. Кроме того, весомое место в поступлениях военного сбора занимает добросовестное отношение плательщиков области к своему конституционному долгу по уплате налогов", – отмечают в ведомстве.
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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