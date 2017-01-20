Донецкая область передала 450 миллионов на развитие армии
Налогоплательщики исправно перечисляют деньги в поддержку обороноспособности украинской армии
Налогоплательщики Донецкой области в 2016 году перечислили 450 миллионов военного сбора в поддержку обороноспособности украинской армии. Об этом говорится в сообщении регионального управления фискальной службы.
По их словам поступления в 2016 году на 10 млн грн превысили показатели прошлого года.
"Основными факторами позитивной динамики уплаты военного сбора являются рост минимальной заработной платы, результаты мероприятий направленных на противодействие выплаты заработных плат в "конвертах" и легализацию наемных работников. Кроме того, весомое место в поступлениях военного сбора занимает добросовестное отношение плательщиков области к своему конституционному долгу по уплате налогов", – отмечают в ведомстве.
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