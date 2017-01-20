Донецкая область передала 450 миллионов на развитие армии

Налогоплательщики Донецкой области в 2016 году перечислили 450 миллионов военного сбора в поддержку обороноспособности украинской армии. Об этом говорится в сообщении регионального управления фискальной службы.

По их словам поступления в 2016 году на 10 млн грн превысили показатели прошлого года.

"Основными факторами позитивной динамики уплаты военного сбора являются рост минимальной заработной платы, результаты мероприятий направленных на противодействие выплаты заработных плат в "конвертах" и легализацию наемных работников. Кроме того, весомое место в поступлениях военного сбора занимает добросовестное отношение плательщиков области к своему конституционному долгу по уплате налогов", – отмечают в ведомстве.