ДТЭК об энергоснабжении в Авдеевке: если не восстановим сегодня, то обязательно сделаем завтра

Сегодня, 1 февраля, в 12 часов дня, ДТЭК получил "зеленый коридор" для ремонта линий электропередач, обеспечивающих энергией Авдеевку. Об этом в ходе пресс-брифинга сообщил Игорь Маслов, директор по дистрибуции электроэнергии "ДТЭК Энерго".

"Я опасаюсь двух факторов: мы до сих пор не знаем объемов повреждений, а они могут быть значительными; возможны несанкционирован ные нарушения "зеленого коридора". Я очень надеюсь, что условия прекращения огня нарушены не будут. И мы сможем выполнить все необходимые работы по восстановлению энергообеспечени я завода и города. Ремонтные работы продляться в лучшем случае до конца светового дня. Если не восстановим сегодня, то обязательно сделаем завтра", ‒ сообщил Игорь Маслов.

Напомним, Ринат Ахметов поставил задачу направить все необходимые ресурсы на спасение мирных жителей населенных пунктов в зоне боевых действий. Он объединил усилия Гуманитарного штаба, ДТЭК и Метинвеста для помощи мирным жителям, оказавшимся в критической ситуации.