ДТЭК об энергоснабжении в Авдеевке: если не восстановим сегодня, то обязательно сделаем завтра
ДТЭК получил "зеленый коридор" для ремонта линий электропередач
Сегодня, 1 февраля, в 12 часов дня, ДТЭК получил "зеленый коридор" для ремонта линий электропередач, обеспечивающих энергией Авдеевку. Об этом в ходе пресс-брифинга сообщил Игорь Маслов, директор по дистрибуции электроэнергии "ДТЭК Энерго".
"Я опасаюсь двух факторов: мы до сих пор не знаем объемов повреждений, а они могут быть значительными; возможны несанкционирован
Напомним, Ринат Ахметов поставил задачу направить все необходимые ресурсы на спасение мирных жителей населенных пунктов в зоне боевых действий. Он объединил усилия Гуманитарного штаба, ДТЭК и Метинвеста для помощи мирным жителям, оказавшимся в критической ситуации.
Вы сейчас просматриваете новость "ДТЭК об энергоснабжении в Авдеевке: если не восстановим сегодня, то обязательно сделаем завтра". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии