Двое погибших и двое раненых: боевики пошли штурмом на украинские позиции

Под Мариуполем боевики применяют тяжелую артиллерию, спокойно только в районе Донецкого аэропорта

В зоне военного конфликта на востоке Украины продолжаются боевые действия. Как сообщил спикер Минобороны по вопросам военной операции Александр Мотузяник, за прошедшие сутки боевики обстреливали позиции украинских военных из различных видов вооружения.

"На Донецком направлении враг обстреливал украинские позиции практически по всей линии фронта. Единственным спокойным участком был район Донецкого аэропорта. На Светлодарской дуге вчера обстрелы суммарно длились около шести часов. На этом участке оккупанты применяли минометы. На Горловском периметре и Авдеевской промзоне враг использовал стрелковое оружие и гранатометы", – отметил Мотузяник.

Также военный отметил, что боевики пошли на штурм украинских позиций.

"Вчера в Ясиноватском районе враг предпринял попытку штурмовых действий. Наши защитники устояли и после 30 минут напряженного боя, нападение врага было отбито", – подчеркнул представитель военных.

Так же Александр Мотузяник отметил, что на Мариупольском направлении – в районе Широкино – враг применяет исключительно тяжелое вооружение.

К сожалению, за прошедшие сутки не обошлось без потерь. Спикер военных рассказал, что на Донбассе погибло двое украинских военных, еще столько же получили ранения.

Ранее пресс-центр Штаба военной операции завил, что в результате боя в районе Крутой Балки погиб один боец Вооруженных сил Украины.