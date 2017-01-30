Экономическая блокада Донбасса наносит миллионные убытки Украине – СБУ (видео)

Сегодня, 18:12

В спецслужбе называют блокаду железной дороги на Донбассе "политическим популизмом"


Блокада железной дороги на Донбассе носит характер противоправных действий. Такую характиеристику дала Служба безопасности Украины, передает пресс-центр СБУ.

В спецслужбе также назвали остановку 385 вагонов с углем "политическим популизмом". Как отметили в СБУ, более 35 млн грн остаются на неподконтрольной Киеву территории, так же как и 20 тыс. вагонов "Укрзализныци".

Кроме того, по информации спецслужбы, под угрозой находится и работа энергосистемы Украины – неизбежные веерные отключения. В СБУ отмечают, что перемещение грузов через линию столкновения контролируют правоохранители. Обязательным условием пропуска груза является регистрация на подконтрольной территории, уплата налогов и непричастность к финансированию терроризма.

"Разделяя позицию своих коллег, которые стоят на переднем крае борьбы с терроризмом, и абсолютного большинства общественности, Служба безопасности Украины категорически отвергает любые обвинения в коммерческой "заинтересованности" в торговле с т.н. "ДНР/ЛНР".

В спецслужбе также осудили "популистские" действия отдельных политиков, "которые основываются на введении в заблуждение и манипулировании сознанием граждан".

Как сообщалось, железная дорога в Луганской области была заблокирована 25 января в знак протеста против торговли с оккупантами.

Напомним, народный депутат Владимир Парасюк, который участвует в блокаде, заявил, что 30-31 января может быть заблокирован еще один контрольно-пропускной пункт.

Полиция возбудила дело из-за блокирования железной дороги между станциями Светланово и Шипилово в Луганской области людьми в камуфляжной одежде, среди которых народные депутаты, по ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса.

Это статья о блокировании транспортных коммуникаций, которое нарушает работу транспорта, создает опасность для жизни людей или приводит к другим тяжелым последствиям. Такие действия наказываются штрафом до 50 необлагаемых минимумов или исправительными работами до 2 лет, или арестом до 6 месяцев, или ограничением свободы до 3 лет.
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"Сегодня"

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