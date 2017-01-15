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Экономическая катастрофа: в Кабмине рассказали о состоянии оккупированного Донбасса http://www.segodnya.ua/img/article/7883/73_main.1484484774.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/73_tn.1484484774.jpg Донбасс Россия тратит колоссальные суммы на поддержку военной оккупации, а не содержание мирных жителей Донбасса, считает Рева

Экономическая катастрофа: в Кабмине рассказали о состоянии оккупированного Донбасса

Сегодня, 14:49

Россия тратит колоссальные суммы на поддержку военной оккупации, а не содержание мирных жителей Донбасса, считает Рева

Андрей Рева. Фото: РБК-Украина
Андрей Рева. Фото: РБК-Украина

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет о том, что для выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса ежегодно нужно 30 млрд гривен.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Если у нас сегодня на территории, которую временно оккупировали, проживает порядка 1 млн 200 тыс. пенсионеров, если в среднем по Украине сегодня пенсия 1700 грн, на Донбассе она была больше, где-то около 2000 грн, это порядка 30 млрд грн. в год, только на пенсионное обеспечение", – говорит Рева.

Как считает министр соцполитики, разговоры о содержании Донбасса Россией на суму в 3 млрд долларов свидетельствуют только о том, что на оккупированных территориях происходит экономическая катастрофа.

"Донбасс никто не содержал, ни Украина, ни Россия. Донбасс был экономически самодостаточным регионом, более того, регионом-донором. И вот когда мы сегодня слышим цифры 3 млрд, возможно другие, это говорит только об одном, об экономической катастрофе, которая сегодня царит на оккупированных территориях", – сказал Рева.

К тому же, как говорит Рева, эти суммы идут на поддержку военной оккупации, а не содержание мирных жителей Донбасса.

Ранее глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский, в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что, по его подсчетам, России обходится содержание оккупированной территории примерно в 3 млрд долл. в год.
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