Эксперт назвал убийцу "Гиви"

После ликвидации Арсения Павлова-"Моторолы" очередь "Гиви" была неизбежной. об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Тымчук.

По его словам, Михаил Толстых пытался слишком рьяно демонстрировать свою лояльность россиянам, при этом нарушая приказы главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко.

"Но все не было удобного момента его прибрать с потрохами. Авдеевка такой шанс Захарченко дала: в "Сомали" Гиви еще больше возненавидели за обострение дурости и самоубийственные приказы, плюс странное ранение. Тот момент, когда над тушкой Гиви сами его подчиненные могут только от души порадоваться", – констатировал Тымчук.

Напомним, сегодня утром о смерти "Гиви" в результате "теракта" сообщили подконтрольные боевикам СМИ.