Эксперт объяснил, стоит ли Украине в скором времени ждать эскалации на Донбассе

Международник убежден, что вопрос Украины остается актуальным, как для РФ, так и для Запада

Эксперт-международник Андрей Бузаров считает, что Российской Федерации сейчас невыгодно каким-то образом со своей стороны нагнетать ситуацию в Украине, в том числе и с помощью эскалации вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом Бузаров заявил в интервью "Апострофу".

"Сейчас все заняты своими делами: руководство США – довольно серьезными внутриполитическими моментами, а Россия – накануне президентских выборов. Поэтому сейчас внутренняя политика имеет приоритет над внешней", – отметил он.

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По словам эксперта-международника, вопрос Украины остается актуальным, как для России, так и для стран Запада, однако не самым главным.

"Вопрос в другом, как будет развиваться ситуация в Украине, поскольку каждый скандал создает негативный имидж Украине на международной арене", – резюмировал Бузаров.

Напомним, боевики за последние сутки 18 раз открывали огонь по позициям сил АТО, в том числе из запрещенного Минскими соглашениями оружия.