Эксперт раскрыл циничную ложь боевиков

В период с 10 по 21 января боевики под видом ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов, расположенных на оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Тымчук.

"Прикрытием для подготовки и организации этих преступлений стали артиллерийские учения, количество которых резко возросло в январе с началом инспекций со стороны Центра территориальных войск Южного военного округа ВС России", – пояснил эксперт.

В частности, по информации Тымчука, в Донецкой области боевики обстреляли из крупнокалиберной артиллерии Макеевку и Харцызск.

В Луганской области противник нанес удар по Ирмино, Алмазной, Первомайску и Голубовке.

Напомним, за минувшие сутки боевики 51 раз нарушили режим перемирия.