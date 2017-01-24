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Эксперт раскрыл циничную ложь боевиков http://www.segodnya.ua/img/article/7911/24_main.1485245074.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/24_tn.1485245074.jpg Донбасс Противник устроил очередную смертельную провокация

Эксперт раскрыл циничную ложь боевиков

Сегодня, 10:02

Противник устроил очередную смертельную провокация

Боевики нанесли удар по мирным жителям. Фото: AFP
Боевики нанесли удар по мирным жителям. Фото: AFP

В период с 10 по 21 января боевики под видом ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов, расположенных на оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Тымчук.

"Прикрытием для подготовки и организации этих преступлений стали артиллерийские учения, количество которых резко возросло в январе с началом инспекций со стороны Центра территориальных войск Южного военного округа ВС России", – пояснил эксперт.

В частности, по информации Тымчука, в Донецкой области боевики обстреляли из крупнокалиберной артиллерии Макеевку и Харцызск

В Луганской области противник нанес удар по Ирмино, Алмазной, Первомайску и Голубовке.

Напомним, за минувшие сутки боевики 51 раз нарушили режим перемирия.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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