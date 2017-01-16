Эксперт раскрыл секретные планы российской ФСБ на Донбассе

Так называемые "МГБ" самопровозглашенных "ДНР/ЛНР" получили указания от руководства ФСБ РФ о подготовке силовых спецопераций с целью дискредитации украинских спецслужб, якобы использующих террористические методы. Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Тымчук.

"В частности, дано указание разработать детальные планы проведения спецопераций на территории т.н. "ДНР" и "ЛНР" под видом ДРГ СБУ и ГУР МО Украины по подрыву гражданских объектов в тылу, диверсий на транспорте, ликвидации отдельных, заранее определенных "представителей местной власти", – пояснил Тымчук.

По его словам, разработку планов данных спецопераций предписано проводить в условиях строгой секретности, с одновременным планированием их масштабного освещения в СМИ.

"Приведение планов спецопераций в действие должно осуществляться исключительно по сигналу из Москвы", – констатировал Тымчук.

Напомним, за минувшие сутки боевики 60 раз нарушили режим прекращения огня.