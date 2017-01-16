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Эксперт раскрыл секретные планы российской ФСБ на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7885/2_main.1484554130.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/2_tn.1484554130.jpg Донбасс Боевики готовят силовые операции с целью провокаций

Эксперт раскрыл секретные планы российской ФСБ на Донбассе

Сегодня, 10:06

Боевики готовят силовые операции с целью провокаций

Противник готовит провокации. Фото: AFP
Противник готовит провокации. Фото: AFP

Так называемые "МГБ" самопровозглашенных "ДНР/ЛНР" получили указания от руководства ФСБ РФ о подготовке силовых спецопераций с целью дискредитации украинских спецслужб, якобы использующих террористические методы. Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Тымчук.

"В частности, дано указание разработать детальные планы проведения спецопераций на территории т.н. "ДНР" и "ЛНР" под видом ДРГ СБУ и ГУР МО Украины по подрыву гражданских объектов в тылу, диверсий на транспорте, ликвидации отдельных, заранее определенных "представителей местной власти", – пояснил Тымчук.

По его словам, разработку планов данных спецопераций предписано проводить в условиях строгой секретности, с одновременным планированием их масштабного освещения в СМИ.

"Приведение планов спецопераций в действие должно осуществляться исключительно по сигналу из Москвы", – констатировал Тымчук.

Напомним, за минувшие сутки боевики 60 раз нарушили режим прекращения огня.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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