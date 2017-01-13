Эксперт рассказал, как боевики "выбивают" деньги из России

В ожидании прибытия из РФ комиссии по проверке освоения средств, выделяемых Россией на восстановление разрушенной инфраструктуры, руководство самопровозглашенной "ДНР" отдало негласное указание командирам бригад "организовать" разрушение как можно большего числа объектов, в т.ч. жилых домов. Об этом сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук.

"Разрушения должны проводиться как путем провокаций ВСУ на открытие огня в ответ на обстрелы боевиков, так и путем обстрелов самими боевиками объектов на контролируемой ими территории под видом ВСУ. Выполнение данного указания позволит руководству т.н. "ДНР" скрыть разворовывание средств, выделенных РФ на восстановление ранее определенного количества разрушенных объектов, а также требовать от Москвы увеличения средств на эти цели", – отметил эксперт.

Он добавил, что "МГБ ДНР" дано указание определить "представителей местного населения", с которыми будут общаться инспекторы из Москвы.

Напомним, за минувшие сутки боевики 78 раз нарушили режим прекращения огня.