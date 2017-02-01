Эксперт рассказал, как будут действовать боевики под Авдеевкой

На сегодняшний день боевики не достигли поставленных целей в районе Авдеевки. Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Тымчук.

По его информации, в результате огневого воздействия обороняющихся украинских войск по боевым порядкам наступающей тактической группы противника, последний вынужден был после непродолжительного огневого боя отойти на исходный рубеж.

"В настоящее время оккупанты проводят перегруппировку своих сил и средств на данном участке, подтягивают усиление и огневые средства. Не исключено, что в течение следующих суток боевики будут продолжать наращивать усилия, в том числе интенсивность огневого воздействия по позициям украинских войск и населенному пункту Авдеевка", – заключил Тымчук.

Напомним, морги Донецка забиты мертвыми боевиками.