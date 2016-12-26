Эксперты назвали самые напряженные участки фронта на Донбассе
Противник ведет активную деятельность сразу на нескольких направлениях
На сегодняшний день наиболее сложными участками Донбасса являются Донецкое и Мариупольское направления. Соотвествующие данные обнародовала группа военных экспертов "Информационное сопротивление".
В частности, продолжает оставаться напряженной ситуация на Светлодарской дуге.
"Фиксировалось использование артиллерии – огонь из 122-мм артиллерии юго-восточнее Луганского (разрывы в полях), активно на передовой – стрелковое вооружение, гранатометы, несколько огневых налетов с использованием 82-мм и 120-мм минометов по переднему краю. С замаскированных позиций на переднем крае в районе северо-восточнее Калиновки оккупанты использовали БМП-2", – пояснили в ИС.
В свою очередь на Мариупольском направлении противник, после неудачной попытки атаковать передовые позиции ВСУ в районе восточнее Водяного, обстреливал военных на участке от дороги Мариуполь – Тельманово до поселка Широкино. С высот в районе Саханки боевикитакже вели огонь из БМП-2.
Напомним, боевики перебрасывают бронетехнику и личный состав в район Светлодарской дуги.
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