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Эксперты назвали шокирующие потери боевиков на Светлодарской дуге http://www.segodnya.ua/img/article/7823/90_main.1482489091.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/90_tn.1482489091.jpg Донбасс Противник оставил на поле боя десятки человек убитыми

Эксперты назвали шокирующие потери боевиков на Светлодарской дуге

Сегодня, 12:28

Противник оставил на поле боя десятки человек убитыми

Боевики понесли потери. Фото: AFP
Боевики понесли потери. Фото: AFP

За последние несколько дней боевики понесли серьезные потери на Светлодарской дуге. Об этом сообщает группа военных экспертов "Информационное сопротивление".

Согласно информации "ИС", речь идет о датах с 18 по 20 декабря.

"По общим подсчетам, в областную клиническую больницу им. Калинина (Донецк) поступило 42 тела погибших боевиков и около 70 раненых", – пояснили эксперты.

Напомним, 18 декабря с 5:50 боевики пытались выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе ожесточенного двухчасового боя погибли пять украинских военных, еще шесть защитников были ранены. Тем не менее, атака противника была остановлена. 

По подтвержденным данным разведки, потери боевиков в этом бою составили около 20 человек убитыми и до 30 раненых.

Позже стало известно, что один из украинских бойцов попал в плен во время боя.

Во вторник, 20 декабря, противник вновь предпринял попытку штурма, но отступил, понеся потери.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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