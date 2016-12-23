Эксперты назвали шокирующие потери боевиков на Светлодарской дуге

Противник оставил на поле боя десятки человек убитыми

За последние несколько дней боевики понесли серьезные потери на Светлодарской дуге. Об этом сообщает группа военных экспертов "Информационное сопротивление".

Согласно информации "ИС", речь идет о датах с 18 по 20 декабря.

"По общим подсчетам, в областную клиническую больницу им. Калинина (Донецк) поступило 42 тела погибших боевиков и около 70 раненых", – пояснили эксперты.

Напомним, 18 декабря с 5:50 боевики пытались выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе ожесточенного двухчасового боя погибли пять украинских военных, еще шесть защитников были ранены. Тем не менее, атака противника была остановлена.

По подтвержденным данным разведки, потери боевиков в этом бою составили около 20 человек убитыми и до 30 раненых.

Позже стало известно, что один из украинских бойцов попал в плен во время боя.

Во вторник, 20 декабря, противник вновь предпринял попытку штурма, но отступил, понеся потери.