Эксперты раскрыли тайный замысел боевиков

На оккупированной территории Луганской области в район Брянки и северо-западнее (Первомайск) боевики партиями по 2-3 грузовика перебрасывают усиление. Об этом сообщает группа военных экспертов "Информационное сопротивление".

По их информации, на данный момент переброшено до 200 человек в партиях на каждое направление.

"Обращает на себя внимание скрытность и стремление замаскировать перемещение войск: передвижение – в сумерках, несколькими небольшими конвоями. В составе усиления – местные боевики и российские наемники в основном из состава Луганского и Алчевского "гарнизонов". Ожидается прибытие в ближайшее время бронетехники, минометов и других огневых средств", – констатируют эксперты.

Напомним, среди боевиков на Донбассе вспыхнула туляремия.