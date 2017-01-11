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Эксперты раскрыли тайный замысел боевиков http://www.segodnya.ua/img/article/7871/29_main.1484124898.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/29_tn.1484124898.jpg Донбасс Действовать скрытно у противника не получилось

Эксперты раскрыли тайный замысел боевиков

Сегодня, 10:52

Действовать скрытно у противника не получилось

Боевики стягивают силы. Фото: AFP
Боевики стягивают силы. Фото: AFP

На оккупированной территории Луганской области в район Брянки и северо-западнее (Первомайск) боевики партиями по 2-3 грузовика перебрасывают усиление. Об этом сообщает группа военных экспертов "Информационное сопротивление".

По их информации, на данный момент переброшено до 200 человек в партиях на каждое направление.

"Обращает на себя внимание скрытность и стремление замаскировать перемещение войск: передвижение – в сумерках, несколькими небольшими конвоями. В составе усиления – местные боевики и российские наемники в основном из состава Луганского и Алчевского "гарнизонов". Ожидается прибытие в ближайшее время бронетехники, минометов и других огневых средств", – констатируют эксперты.

Напомним, среди боевиков на Донбассе вспыхнула туляремия.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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