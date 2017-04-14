Эксперты рассказали, как боевики пополняют свои ряды

По распоряжению российского командования подразделения так называемой "ДНР" должны быть на 100% укомплектованы до конца апреля. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

В связи, пояснили в ИС, в оккупированных районах Донецкой области проводится социологическое исследование, направленное на установление основных мотивационных факторов для представителей местного населения при вступлении на "военную службу".

"Одновременно оккупанты проводят активную приписную кампанию среди населения мужского пола в ряде находящихся под контролем "ДНР" населенных пунктов с целью постановки жителей "на воинский учет". К данным мероприятиям активно привлекаются "правоохранители" . Фиксируются случаи угроз открытия уголовных дел за отказ от регистрации. Также отмечается постановка на учет в "военкоматах" автотранспортных средств на "национализированных" предприятиях", – рассказали эксперты.

Напомним, за минувшие сутки боевики 65 раз нарушили режим прекращения огня.