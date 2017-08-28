Эксперты разоблачили шокирующую ложь боевиков "ДНР"

Сегодня, 10:10

Агентура противника запугивает местное население

Боевики запугивают местное население. Фото: AFP
Боевики запугивают местное население. Фото: AFP

В прифронтовых районах оккупированной части Донецкой области агентура т.н. "МГБ ДНР" активно распространяет среди местного населения слухи о перебросе на фронт украинских "особых штурмовых отрядов". Последние, сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление", якобы сформированы из специально отобранных и подготовленных "националистически настроенных" ветеранов боев на Донбассе.

"Согласно слухам, отличительная черта данных "штурмовых отрядов" состоит в том, что они сформированы исключительно из "идолопоклонников", верующих в Перуна и практикующих человеческие жертвоприношения. Во многих случаях фигурируют "подробности" типа "у них черный флаг, а на нем череп с костями" или "они носят волчьи шкуры", часто включаются свидетельства "очевидцев", которые, посещая неоккупированную территорию, "лично видели" капища с идолами языческих богов в местах дислокации подразделений ВСУ, с остатками человеческих жертв", – рассказали эксперты.

Цель данных мифических "штурмовых отрядов", как заявляют боевики, якобы будет состоять в проведении "карательных акций" и "операций устрашения".

Напомним, боевики на Донбассе разочаровали российских военных.
Донбасс, ВСУ, подробности, командование, ДНР
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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