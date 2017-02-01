Энергетики ДТЭК и АКХЗ начали восстанавливать электричество в городе

Энергетики Авдеевского коксохимического завода совместно с ДТЭК приступили к восстановлению электроснабжения Авдеевки. Об этом сегодня во время пресс-брифинга заявил гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов. "Удалось договориться о восстановлении линий электропередач... Авдеевка и фильтровальная станция были обесточены, это при температуре -20 -23 ночью. Мы обеспечили 5-6 МВт собственной генерации. Чтобы дать тепло на Авдеевку, чтобы не заморозились ТЭЦ и система теплоснабжения, пришлось вывести в консервацию три батареи завода", – сказал он.

По словам Магомедова, завод продолжает подавать тепло, однако собственных ресурсов завода не хватает. "Подпитка природным газом позволяет держать на грани и технологию, и отопление. Восстановление энергоснабжения позволит обеспечить жителей Авдеевки водой. У нас с городом единая система водоснабжения, энергоснабжения, канализация. Мы прикладываем все усилия, чтобы сохранить работоспособность завода", – подчеркнул гендиректор АКХЗ.

Напомним, вечером 30 января в Авдеевке была перебита последняя линия электропередачи, которая снабжала местное градообразующее предприятие – коксохимический завод. В результате город оказался на грани гуманитарной катастрофы. Температура воздуха в домах жителей Авдеевки составляет 15 градусов тепла, света и воды нет. Тепло поддерживается тепло благодаря коксохимическому заводу. В городе спасатели организовали пункты обогрева, для людей развозят горячую еду, а во многих городах собирают теплые вещи, продукты, медикаменты.

В свою очередь Гуманитарный штаб Рината Ахметова 31 января доставил в Авдеевку фуру с 10 тоннами продуктов для организации горячего питания для местных жителей. Следующая машина, груженная продуктами – крупы, макароны, паштет, горох, подсолнечное масло, сахар, чай, кофе, вода и одноразовая посуда – сегодня утром выехала в город.

