Энергетики ДТЭК ведут круглосуточное дежурство в Авдеевке

Как только будет "зеленый коридор", они возобновят восстановление линий

После прекращения огня в Авдеевке 1 февраля в 12:30 сразу же за саперами ВСУ вышли на осмотр повреждений линий электропередачи три оперативно-выездные бригады энергетиков ДТЭК. Бригады обнаружили места повреждений. Однако из-за возобновившегося обстрела вынуждены были прекратить работы.

Энергетики готовы продолжить работы, как только вновь будет дан "зеленый коридор".

"Ринат Ахметов поставил задачу всем энергетикам ДТЭК сделать возможное и невозможное, чтобы спасти от гуманитарной катастрофы обесточенную Авдеевку и близлежащие села. Наши оперативно-выездные бригады энергетиков круглосуточно дежурят и готовы приступить к восстановлению, как только прекратятся бои. Мы обеспокоены непрекращающимися обстрелами Авдеевки, Донецка, Макеевки, Ясиноватой. Над тысячам мирных жителей Донецкой области нависла реальная угроза гуманитарной катастрофы", – подчеркнул во время пресс-брифинга украинским СМИ директор по дистрибуции электроэнергии ДТЭК Энерго Игорь Маслов.

Напомним, что Авдеевка была обесточена с 29 января, когда при обстрелах были разрушены две последние линии электропередачи, питающие город, Донецкую фильтровальную станцию и Авдеевский коксохимический завод. Город остался без света, тепла и воды. Донецкая фильтровальная станция, физически расположенная под Авдеевкой, обеспечивает водой кроме 16-ти тысяч жителей Авдеевки часть Донецка, Ясиноватой, а также жителей Красногоровки, поселков Верхнеторецкого, Васильевки, Спартака.

Энергетикам ДТЭК Донецкоблэнерго удалось максимально быстро восстановить линии электропередачи и запитать Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию, которая была обесточена сегодня утром.

Бригады ДТЭК постоянно дежурят и готовы в любой момент выйти на обследование разрушенных высоковольтных линий электропередачи и начать оперативно-восстановительные работы, как только прекращен обстрел и дан "зеленый коридор".

Справка

ДТЭК Энерго – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре энергетического холдинга ДТЭК. И. о. генерального директора ДТЭК Энерго – Дмитрий Сахарук.

В портфель активов в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции входят 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью свыше 18 ГВт; 6 предприятий по дистрибуции электроэнергии, которые обслуживают 4,4 млн клиентов.

ДТЭК – стратегический холдинг, осуществляющий управление операционными компаниями с активами в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции, а также в альтернативной энергетике и в добыче газа. Численность сотрудников ДТЭК – 118 тысяч человек. Входит в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов. Генеральный директор ДТЭК – Максим Тимченко.

Отпуск электроэнергии генерирующими предприятиями ДТЭК в 2015 году составил 38,3 млрд кВт∙ч, из которых 634 млн кВт∙ч обеспечила ВЭС, передача электроэнергии по сетям – 45,1 млрд кВт∙ч, добыча угля – 28,7 млн тонн, добыча природного газа – 1,3 млрд куб. м.

Во всех городах деятельности своих предприятий ДТЭК реализует проекты социального партнерства.