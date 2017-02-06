Эскалацией на Донбассе РФ испытывает реакцию администрации Трампа – евродепутат

Галер призвал оказывать давление на Россию с тем, чтобы она сосредоточилась на выполнении Минских соглашений

Депутат Европейского парламента, член Комитета по иностранным делам Михаэль Галер (партия CDU, Германия) считает, что эскалация российской агрессии на Донбассе является испытанием реакции новой администрации президента США Дональда Трампа. Такое мнение он высказал в понедельник в Брюсселе на заседании Подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны в рамках обсуждения обострения ситуации на востоке Украины.

"Мы очень обеспокоены ухудшением ситуации, и у меня нет сомнений, что агрессор, а это – Россия, испытает, как будет реагировать, или не будет реагировать на это новая администрация США", – сказал Галер.

При этом евродепутат подчеркнул необходимость "продолжать поддерживать жертв агрессии" и оказывать давление на Россию с тем, чтобы она сосредоточилась на выполнении Минских соглашений.

"Агрессор – Россия, им нечего делать на украинской земле. Поэтому в этой ситуации мы должны продолжать поддерживать Украину", – подчеркнул политик.

Галер также считает, что лучшим ответом агрессору будет предоставление Украине безвизового режима.

Ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что за прошедшую неделю в районе Авдеевки (Донецкая обл.) из-за обстрелов боевиков 15 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 3 мирных жителя погибли.

По ее словам, боевики используют запрещенные Минскими договоренностями виды вооружения и размещают артиллерию в жилых кварталах Донецка.