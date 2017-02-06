Эскалацией на Донбассе РФ испытывает реакцию администрации Трампа – евродепутат

Сегодня, 17:54

Галер призвал оказывать давление на Россию с тем, чтобы она сосредоточилась на выполнении Минских соглашений

Авдеевка, фото rbc.ua
Авдеевка, фото rbc.ua

Депутат Европейского парламента, член Комитета по иностранным делам Михаэль Галер (партия CDU, Германия) считает, что эскалация российской агрессии на Донбассе является испытанием реакции новой администрации президента США Дональда Трампа. Такое мнение он высказал в понедельник в Брюсселе на заседании Подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны в рамках обсуждения обострения ситуации на востоке Украины.

"Мы очень обеспокоены ухудшением ситуации, и у меня нет сомнений, что агрессор, а это – Россия, испытает, как будет реагировать, или не будет реагировать на это новая администрация США", – сказал Галер.

При этом евродепутат подчеркнул необходимость "продолжать поддерживать жертв агрессии" и оказывать давление на Россию с тем, чтобы она сосредоточилась на выполнении Минских соглашений.

"Агрессор – Россия, им нечего делать на украинской земле. Поэтому в этой ситуации мы должны продолжать поддерживать Украину", – подчеркнул политик.

Галер также считает, что лучшим ответом агрессору будет предоставление Украине безвизового режима.

Ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что за прошедшую неделю в районе Авдеевки (Донецкая обл.) из-за обстрелов боевиков 15 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 3 мирных жителя погибли.

По ее словам, боевики используют запрещенные Минскими договоренностями виды вооружения и размещают артиллерию в жилых кварталах Донецка.
россия, Украина, Донбасс, авдеевка, галер
Все новости по теме Авдеевка.

Вы сейчас просматриваете новость "Эскалацией на Донбассе РФ испытывает реакцию администрации Трампа – евродепутат". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Владимир Парасюк. Фото: Facebook

Парасюк отреагировал на обвинения в избиении полицейского

Сегодня, 17:57

Нардеп называет это провокацией, которая направлена на дискредитацию блокады Донбасса

Мнения

Владимир Парасюк. Фото: из открытых источников

Парасюка нужно посадить на пять лет за избиение полицейского – эксперт

Сегодня, 17:22

Перед законом должны быть равны все украинцы, подчеркнул политолог

Донбасс

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: solydarnist.org

Боевики используют запрещенные Минскими договоренностями вооружения – Климпуш-Цинцадзе

Сегодня, 17:10

По ее словам, все те действия, которые имели место в Авдеевке, могут быть квалифицированы, как военное преступление

Донбасс

Авдеевку возвращают к жизни. Фото: полиция

Спасатели рассказали о ситуации в Авдеевке

Сегодня, 16:48

Город получил долгожданное электроснабжение

Политика

Порошенко и Трамп. Фото: twitter.com/STsegolko

Марчук "расшифровал" высказывание Трампа по Украине в разговоре с Порошенко

Сегодня, 16:18

Сам факт разговора президентов вселяет надежду, а также дает сигнал европейским лидерам, особенно членам "нормандской четверки", считает Марчук

Донбасс

Российские военные не перейдут в наступление. Фото: Facebook

Наступления не будет: Марчук дал утешительный прогноз по Донбассу

Сегодня, 15:48

Однако обстрелы со стороны боевиков и боестолкновения небольшими группами противника будут, считает Марчук

Донбасс

Боевики пали духом. Фото: AFP

Боевики очищают Донбасс от самих себя - разведка

Сегодня, 15:21

В рядах противника стремительно падает мораль

Донбасс

Владислав Сурков. Фото: rus.err.ee

Помощник Путина Сурков неоднократно приезжал на Донбасс - СБУ

Сегодня, 15:19

Украинская спецслужба неоднократно фиксировала приезд Суркова на оккупированную территорию Донбасса

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования