Эскалация в Авдеевке: стало известно, сколько военных погибло за время обострения

На протяжение 29 января – 3 февраля обстановка в зоне боевых действий в районе Авдеевке обострилась. Незаконные вооруженные формирования предприняли попытку провести наступательные действия и выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Организованными действиями наших подразделений противник не достиг успеха и понес потери. Об этом сообщил первый заместитель начальника объединенного оперативного штаба генерал-майор Андрей Цветков.

Состоянием на сегодня противник продолжает обстрелы опорных пунктов наших подразделений. По подразделениям ВСУ противник осуществил около 40 долгосрочных обстрелов наших позиций и выпустил около 6 тыс. снарядов.

"За этот период потери военнослужащих ВСУ составили: погибших 10 человек, раненных – 66. За период 2-3 февраля противник осуществил 10 обстрелов, выпустив около 1700 мин и снарядов. Несмотря на введение режима тишины 2 февраля, противник продолжил обстрел опорных пунктов, в том числе с применением реактивных систем залпового огня БМ-21, осуществив около 410 выстрелов", – сообщил Цветков.

По его словам, всего на Авдеевском направлении зафиксировано 8 прицельных обстрелов и 1 обстрел населенного пункта – это юго-западная околица Авдеевки, во время которых запрещенное Минскими договоренностями оружие противник применил 16 раз (1670 мин и снарядов). В том числе БМ "Град" – 40 ракет, 20 ракет по населенному пункту.

"Состоянием на 6 утра сегодняшнего дня потерь наших военнослужащих нет. Противник осуществил обстрел, применив 15 мин и снарядов. Обстановка продолжает оставаться сложной. Войска выполняют поставленные перед ними задачи", – подытожил генерал-майор.

Напомним, 31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.

1 февраля, несмотря на достигнутые договоренности о перемирии, в районе Авдеевки группа ремонтников была обстреляна боевиками.