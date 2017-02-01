Эвакуация не требуется: Турчинов рассказал о ситуации в Авдеевке

Сегодня, 14:55

Секретарь СНБО надеется, что договоренность по прекращению огня поможет восстановить электроснабжение города

Александр Турчинов. Фото: Facebook
Александр Турчинов. Фото: Facebook

Работа по спасению жителей Авдеевки принесла результат – никто в городе не замерз, помощь людям оказывается. Об этом заявил журналистам после совещания в Авдеевской городской военно-гражданской администрации секретарь СНБО Александр Турчинов, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что работает штаб, который возглавляет глава Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павел Жебривский.

"Ни один человек за это время не замерз, помощь людям оказывается, медучреждения работают. Оснований для эвакуации населения нет. В городе уже восстанавливается тепло- и водоснабжение. Ремонтные бригады, пользуясь прекращением огня, выехали на места, где повреждены линии электропередач. Надеемся, что в ближайшее время они будут восстановлены и город вернется к нормальной жизни", – рассказал Турчинов.

Он также отметил, что еще утром был мощный обстрел Авдеевки "Градами", в результате чего были повреждены дома и некоторые гражданские получили ранения.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что благодаря договоренностям по прекращению огня, удастся восстановить электроснабжение города.

"Мы используем любую возможность (прекращение огня – ред.), чтобы восстановить линии электропередач, без которых не будет нормально работать коксохимический комбинат (Авдеевский коксохим – ИФ), ни обеспечена жизнедеятельность города", – добавил Турчинов.

Также стало известно, что российская сторона предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в районе Авдеевки до 17:00. Как заявил губернатор Донецкой области Павел Жебривский, после проведения детальных обследований разрыва линии электропередачи будет определен масштаб повреждений и объемы восстановительных работ.

Ранее вице-премьер-министр Геннадий Зубко отчитался о гуманитарной ситуации в Авдеевке. По его словам, ремонтные бригады и саперы ждут окончания обстрелов, чтобы начать ремонт линий электропередач.
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