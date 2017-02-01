Евродепутаты просят Могерини "надавить" на Россию из-за обстрелов Авдеевки

Сегодня, 18:28

Как отмечается, от имени ЕС нужно решительное политическое давление, чтобы немедленно прекратить военные действия России

Федерика Могерини. Фото: AFP
Федерика Могерини. Фото: AFP

Депутаты Европейского парламента обратились с письмом к высокому представителю Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерике Могерини с призывом применить "решительное политическое давление" на Россию для достижения режима прекращения огня на востоке Украины.

Письмо подписали 17 депутатов. Среди подписантов такие известные политики, как председатель неформальной группы "Друзья европейской Украины" Пятрас Ауштрявичюс, лидер "зеленых" Ребекка Хармс, депутаты, известные как друзья Украины: Анна Фотыга, Михал Бони, Павел Свобода, Анна Мария Корацца Бильдт, Марк Демесмакер, Дариуш Росати и другие.

"От имени ЕС нужно решительное политическое давление, чтобы немедленно прекратить военные действия России. Мы призываем Вас вмешаться без промедления для того, чтобы режим прекращения огня соблюдался, а Россия полностью уважала Минские договоренности", – говорится в письме.

Подписанты отметили, что пишут это письмо потому, что глубоко обеспокоены ухудшением ситуации на востоке Украины. Они отметили, что за последние три дня российские военные силы осуществили через линию соприкосновения массированные атаки, в результате которых восемь украинских солдат были убиты, а 26 – получили ранения.

Депутаты также обратили внимание Могерини на то, что из-за обстрелов в жилых районах городов Авдеевка и Ясиноватая более 400 тыс. мирных жителей остались без воды, света и отопления. "Если это будет продолжаться, гуманитарная катастрофа в эту суровую зиму будет неизбежной", – предупредили политики.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.
Донбасс, Европарламент, евросоюз, авдеевка, могерини

Вы сейчас просматриваете новость "Евродепутаты просят Могерини "надавить" на Россию из-за обстрелов Авдеевки". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Александр Турчинов. Фото: thekievtimes.ua

Турчинов в Авдеевке поручил военным готовиться к контрнаступлению

Сегодня, 18:08

Секретарь СНБО дал поручение подразделениям ВСУ уточнить оперативные планы отражения атак противника с учетом возможностей для контратаки

Донбасс

Мартин Сайдик. Фото: AFP

Тяжелое вооружение на Донбассе должно быть отведено до 5 февраля - Сайдик

Сегодня, 17:52

Трехсторонняя контактная группа призвала к полному прекращению огня на Донбассе, сообщил спецпредставитель ОБСЕ

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Огрызко рассказал, как решение СБ ООН по Авдеевке может повлиять на Путина

Сегодня, 17:44

Кремль использовал Авдеевку в качестве "тревожного звоночка" для президента США, чтоб посмотреть на его действия.

Донбасс

Контактная группа. Фото из открытых источников

Контактная группа призвала к полному прекращению огня на Донбассе - Олифер

Сегодня, 17:44

Как отмечается, СММ ОБСЕ должна получить полный доступ для проведения всеобъемлющего контроля

Мир

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Пионтковский: Обострением в Авдеевке Путин подбивает Трампа на сделку

Сегодня, 17:08

В мировом сообществе еще есть силы, способные сдерживать игры Кремля, считает политолог

Донбасс

Трехсторонняя контактная группа. Фото: AFP

Трехсторонняя контактная группа подготовила новый документ по Донбассу - источник

Сегодня, 17:07

Как сообщается, участники переговоров достигли взаимопонимания в вопросе недопустимости продолжение боевых действий

Донбасс

Игорь Маслов, директор по дистрибуции электроэнергии «ДТЭК Энерго». Фото: пресс-центр.

ДТЭК об энергоснабжении в Авдеевке: если не восстановим сегодня, то обязательно сделаем завтра

Сегодня, 16:44

ДТЭК получил "зеленый коридор" для ремонта линий электропередач

Донбасс

ВСУ в Авдеевке развернули полевые кухни. Фото: AFP

Авдеевка сегодня: свежий взгляд из сети

Сегодня, 16:43

Интернет-пользователи размышляют: какова была цель эскалации, и кто несет за это ответственность

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования