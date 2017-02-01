Евродепутаты просят Могерини "надавить" на Россию из-за обстрелов Авдеевки

Как отмечается, от имени ЕС нужно решительное политическое давление, чтобы немедленно прекратить военные действия России

Депутаты Европейского парламента обратились с письмом к высокому представителю Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерике Могерини с призывом применить "решительное политическое давление" на Россию для достижения режима прекращения огня на востоке Украины.

Письмо подписали 17 депутатов. Среди подписантов такие известные политики, как председатель неформальной группы "Друзья европейской Украины" Пятрас Ауштрявичюс, лидер "зеленых" Ребекка Хармс, депутаты, известные как друзья Украины: Анна Фотыга, Михал Бони, Павел Свобода, Анна Мария Корацца Бильдт, Марк Демесмакер, Дариуш Росати и другие.

"От имени ЕС нужно решительное политическое давление, чтобы немедленно прекратить военные действия России. Мы призываем Вас вмешаться без промедления для того, чтобы режим прекращения огня соблюдался, а Россия полностью уважала Минские договоренности", – говорится в письме.

Подписанты отметили, что пишут это письмо потому, что глубоко обеспокоены ухудшением ситуации на востоке Украины. Они отметили, что за последние три дня российские военные силы осуществили через линию соприкосновения массированные атаки, в результате которых восемь украинских солдат были убиты, а 26 – получили ранения.

Депутаты также обратили внимание Могерини на то, что из-за обстрелов в жилых районах городов Авдеевка и Ясиноватая более 400 тыс. мирных жителей остались без воды, света и отопления. "Если это будет продолжаться, гуманитарная катастрофа в эту суровую зиму будет неизбежной", – предупредили политики.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.