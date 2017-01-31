Фесенко рассказал, как заставить РФ прекратить обстреливать Авдеевку

Политолог считает, что, если напряжение вокруг Авдеевки не спадет в ближайшее время, то она может прекратиться во второй "аэропорт"

Активизация боев в Авдеевке является своего рода местью боевиков за отступление с ранее занимаемых позиций, поэтому нужно заставить Россию на дипломатическом уровне дать команду "отбой" своим войскам. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" политолог Владимир Фесенко.

По его мнению, если напряжение вокруг Авдеевки не спадет в ближайшее время, то она может прекратиться во второй "аэропорт".

"Авдеевка – это фактически пригород Донецка... То, что сейчас происходит, это месть, эмоциональная реакция боевиков на то, что они отступили. Но если предпринимать большое наступление, то дальше Донецк. И надо понимать, это начало новой войны…", – прокомментировал Фесенко.

Он напомнил, что ранее уже удавалось заставить Россию прекратить ожесточенные боевые действия, поэтому можно было бы надавить на Кремль дипломатией.

"Надо, во-первых, по всем дипломатическим каналам заставить Россию, которая руководит сепаратистами, дать приказ прекратить огонь. Это происходило раньше, и такое возможно сделать. Второй важный момент: пока идут бои, надо дать отпор по артиллерии. Но здесь есть проблема. Боевики стреляют, используя и "Грады" из самого Донецка, и если применять тяжелую артиллерию, то мы будем бить по Донецку. Вот в чем проблема", – отметил Фесенко.

Напомним, вчера, 30 января, в Авдеевке из-за сложившейся обстановки объявлено чрезвычайное положение. "Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Нахожусь сейчас здесь. Создали в Авдеевке Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города", – подчеркнул лава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Как сегодня стало известно, российская сторона дала указания боевикам о прекращении обстрелов Авдеевки в период с 10:00 до 17:00. Украинская сторона рассчитывает на прибытие наблюдателей ОБСЕ, пока будет "перемирие".

Сообщалось, что позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.