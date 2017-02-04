Генсек ОБСЕ Заньер призвал немедленно прекратить огонь на Донбассе

Сегодня, 02:09

Он отметил, что именно гражданские лица несут на себе всю тяжесть боевых действий

Ламберто Заньер, фото Minval.az
Ламберто Заньер, фото Minval.az

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньер призвал к немедленному прекращению огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ, передает телеканал "112 Украина".

"Гражданские лица, как обычно, несут на себе всю тяжесть последнего боя. Помимо гражданских смертей и травм, еще тысячи мирных жителей оказались в ловушке без пищи и отопления. Я призываю стороны рассмотреть вопрос о судьбе захваченных гражданских лиц и приоритеты их безопасности. Они должны прекратить боевые действия немедленно и в полной мере соблюдать соглашение о прекращении огня и соглашение "Минск", - сказал Заньер.

Напомним, что Европарламент 6 февраля рассмотрит обострение ситуации в Авдеевке.
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