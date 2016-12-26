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Геращенко прокомментировала заявление из ОРДЛО о намерении передать двух пленных женщин нардепу Савченко http://www.segodnya.ua/img/article/7831/67_main.1482753408.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/67_tn.1482753408.jpg Донбасс По словам первого вице-спикера Рады, передача 15 человек, запрошенных т.н."Л/ДНР", может разблокировать процесс дальнейшего освобождения украинцев

Геращенко прокомментировала заявление из ОРДЛО о намерении передать двух пленных женщин нардепу Савченко

Сегодня, 13:55

По словам первого вице-спикера Рады, передача 15 человек, запрошенных т.н."Л/ДНР", может разблокировать процесс дальнейшего освобождения украинцев

Ирина Геращенко. Фото: Facebook
Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Киев приветствует освобождение каждого гражданина Украины. Так ответила на заявление "глав" отдельных районов Донецкой и Луганской области (ОРДЛО) первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.

"Мы счастливы освобождению каждого человека. Если передача украинской стороной 15-ти тех, кого запрашивали ОРДЛО, среди которых 6 женщин, способствует освобождению и разблокирует этот процесс, мы счастливы", – отметила Геращенко, комментируя заявление руководителей т.н."ЛНР" и "ДНР" о намерениях передать народному депутату Надежде Савченко двух пленных женщин.

Ранее сообщалось, что Надежда Савченко встретилась с Захарченко и Плотницким в Минске.

В СМИ появилась информация, что депутат несколько часов общалась с Захарченко и Плотницким, а саму встречу в Минске организовала Федеральная служба безопасности России при содействии посольства РФ в Беларуси.

После этого Верховная Рада исключила Савченко из делегации ПАСЕ. Ее также исключили из партии "Батькивщина" и из комитета Рады по нацбезопасности.

В понедельник также стало известно, что Савченко допросили в СБУ.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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