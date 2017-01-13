Геращенко рассказала об очередном нарушенном обещании со стороны т.н."ДНР"

Т.н."ДНР", несмотря на обещание отпустить задержанных в сентябре 2016 года в Донецке подростков, до сих пор не освободили их. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, сообщает интернет-издание "ДонПресс".

"Я за это время написала уже три письма в ОБСЕ с просьбой прояснить судьбу детей – выпустили их или нет… Так вот, до 12 января их не выпустили. Такой информации у ОБСЕ нет. Нет такой информации нигде. Судьба их неизвестна", – цитирует Геращенко в пятницу издание.

По ее словам, этих подростков нет возможности включить в какие-либо списки на освобождение, поскольку их родители живут на оккупированной территории.

Напомним, 29 декабря 2016г Геращенко информировала о том, что представители отдельных районов Донецкой области обещали до Нового года освободить подростков, задержанных за якобы "диверсии и терроризм".

По ее словам, Киев в одностороннем порядке в четверг передал представителям ОРДО 15 человек, среди которых шесть женщин.

"Это акт доброй воли накануне Рождества и новогодних праздников, и мы рассчитываем на милосердие и гуманизм той стороны", – отметила она.

Как сообщалось, 12 сентября 2016 года ряд российских СМИ со ссылкой на сайт так называемого "министерства госбезопасности ДНР" сообщили о задержании в Донецкой области семерых подростков по подозрению в связи с украинскими спецслужбами и совершении диверсий в ДНР. Самому старшему из них 18 лет, а самому младшему – 15.