Геращенко рассказала об очередном нарушенном обещании со стороны т.н."ДНР"
Боевики вопреки своему обещанию не отпустили задержанных в Донецке подростков-"диверсантов", заявила представитель Украины в ТКГ
Т.н."ДНР", несмотря на обещание отпустить задержанных в сентябре 2016 года в Донецке подростков, до сих пор не освободили их. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, сообщает интернет-издание "ДонПресс".
"Я за это время написала уже три письма в ОБСЕ с просьбой прояснить судьбу детей – выпустили их или нет… Так вот, до 12 января их не выпустили. Такой информации у ОБСЕ нет. Нет такой информации нигде. Судьба их неизвестна", – цитирует Геращенко в пятницу издание.
По ее словам, этих подростков нет возможности включить в какие-либо списки на освобождение, поскольку их родители живут на оккупированной территории.
Напомним, 29 декабря 2016г Геращенко информировала о том, что представители отдельных районов Донецкой области обещали до Нового года освободить подростков, задержанных за якобы "диверсии и терроризм".
По ее словам, Киев в одностороннем порядке в четверг передал представителям ОРДО 15 человек, среди которых шесть женщин.
"Это акт доброй воли накануне Рождества и новогодних праздников, и мы рассчитываем на милосердие и гуманизм той стороны", – отметила она.
Как сообщалось, 12 сентября 2016 года ряд российских СМИ со ссылкой на сайт так называемого "министерства госбезопасности ДНР" сообщили о задержании в Донецкой области семерых подростков по подозрению в связи с украинскими спецслужбами и совершении диверсий в ДНР. Самому старшему из них 18 лет, а самому младшему – 15.
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