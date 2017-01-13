Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Донецка
Геращенко рассказала об очередном нарушенном обещании со стороны т.н."ДНР" http://www.segodnya.ua/img/article/7881/56_main.1484339407.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/56_tn.1484339407.jpg Донбасс Боевики вопреки своему обещанию не отпустили задержанных в Донецке подростков-"диверсантов", заявила представитель Украины в ТКГ

Геращенко рассказала об очередном нарушенном обещании со стороны т.н."ДНР"

Сегодня, 22:30

Боевики вопреки своему обещанию не отпустили задержанных в Донецке подростков-"диверсантов", заявила представитель Украины в ТКГ

Ирина Геращенко. Фото: Facebook
Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Т.н."ДНР", несмотря на обещание отпустить задержанных в сентябре 2016 года в Донецке подростков, до сих пор не освободили их. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, сообщает интернет-издание "ДонПресс".

"Я за это время написала уже три письма в ОБСЕ с просьбой прояснить судьбу детей – выпустили их или нет… Так вот, до 12 января их не выпустили. Такой информации у ОБСЕ нет. Нет такой информации нигде. Судьба их неизвестна", – цитирует Геращенко в пятницу издание.

По ее словам, этих подростков нет возможности включить в какие-либо списки на освобождение, поскольку их родители живут на оккупированной территории.

Напомним, 29 декабря 2016г Геращенко информировала о том, что представители отдельных районов Донецкой области обещали до Нового года освободить подростков, задержанных за якобы "диверсии и терроризм".

По ее словам, Киев в одностороннем порядке в четверг передал представителям ОРДО 15 человек, среди которых шесть женщин.

"Это акт доброй воли накануне Рождества и новогодних праздников, и мы рассчитываем на милосердие и гуманизм той стороны", – отметила она.

Как сообщалось, 12 сентября 2016 года ряд российских СМИ со ссылкой на сайт так называемого "министерства госбезопасности ДНР" сообщили о задержании в Донецкой области семерых подростков по подозрению в связи с украинскими спецслужбами и совершении диверсий в ДНР. Самому старшему из них 18 лет, а самому младшему – 15.
ОБСЕ, Донецк, Донбасс, геращенко, боевики, отпустили, списки, представитель, представители, ДНР, Ирина Геращенко

Вы сейчас просматриваете новость "Геращенко рассказала об очередном нарушенном обещании со стороны т.н."ДНР"". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Ирина Геращенко. Фото: Facebook

В Луганской обласни необходимо создавать условия для поселения переселенцев - Геращенко

Сегодня, 21:13

Первый вице-спикер Верховной Рады отметила важность восстановления объектов культурной сферы области

Донбасс

Военные назвали эпицентр обстрелов в Луганской области

Сегодня, 17:32

Военные насчитали 78 обстрелов за сутки, но меньше стали стрелять на Мариупольском направлении 

Донбасс

Боевики насмешили соцсети. Фото: Твиттер

Вышло боком: соцсети насмешил кривой выстрел боевиков

Сегодня, 16:33

Пользователи гадают, как мог получиться такой снимок

Донбасс

Боевики готовят резервные группы. Фото: AFP

Боевики готовят к бою резервные тактические группы

Сегодня, 11:18

На оккупированных территориях начались внеплановые проверки

Мир

Тиллерсон. Фото: AFP

Заявления Тиллерсона дают Украине слабую надежду – The Atlantic Council

Сегодня, 09:13

Как отмечается, заявления кандидата на пост госсекретаря открывают возможность того, что администрация Трампа может обеспечить Украину более серьезной поддержкой

Украина

Офицеров запаса призывают на срочную службу: кого не хватает на передовой

Вчера, 20:29

На фронт будут отправлять только с добровольного согласия

Донбасс

В прифронтовую Старогнатьевку возвращаются жители

Вчера, 20:11

Сейчас в селе - проблемы с отоплением, со связью и электричеством

Политика

Фото: AFP

"У Тиллерсона была заготовленная речь, многие вопросы он читал по бумажке" - нардеп

Вчера, 16:03

Во время слушаний в Сенате США кандидат на главу Госдепа заявил, что Украина пострадала от российской агрессии

Донбасс

Айвазовская. Фото: hvylya.net

Айвазовская рассказала, к чему могут привести ошибки на переговорах в Минске

Вчера, 15:46

По ее словам, любые очень гибкие или наоборот резкие действия минского формата могут привести к увеличению количества погибших и пострадавших в результате конфликта

Политика

Джо Байден. Фото AFP

"Байден – один из самых больших друзей Украины", - Рябчин

Вчера, 15:26

Возможно, вице-президент США Джо Байден привезет в Киев "финальные переходные месседжи" для Украины

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.