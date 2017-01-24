Геращенко в ПАСЕ рассказала, сколько детей погибло за время российской агрессии на Донбассе

Сегодня, 19:00

По данным нардепа, боевики привлекают детей к участию в незаконных вооруженных формированиях

Ирина Геращенко. Фото: Facebook
Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что за время военной агрессии России на оккупированных территориях Донбасса погибли 68 детей, еще 186 получили ранения.

Об этом она сообщила сегодня в Страсбурге в ходе круглого стола на тему: "Дети Донбасса и война", который прошел на полях зимней сессии ПАСЕ.

"Я убеждена, что эти цифры не окончательные, потому что оккупированные территории остаются закрытыми для международных гуманитарных миссий, и поэтому мы не знаем до сих пор точного количества детей, пострадавших от обстрелов", – констатировала Геращенко.

Также она сообщила, что боевики привлекают детей к участию в незаконных вооруженных формированиях.

"Есть примеры, когда боевики привлекают детей к работе на блокпостах, есть много примеров, когда россияне на своих сайтах, в газетах показывают, как они в Ростовской области организуют летние вооруженные лагеря, куда привозят детей с оккупированных территорий, по сути, готовят из них боевиков", – сказала она.

Кроме того, по словам Геращенко, еще с сентября украинская сторона ведет переговоры об освобождении подростков, семьи которых проживают на оккупированных территориях, и которые были задержаны за совершение "диверсий".

"Почти полгода их держат в тюрьмах. Нам и ОБСЕ обещали освободить их к новогодним праздникам, но и сегодня эти подростки остаются в тюрьме", – сообщила Геращенко.

Она также подчеркнула, что серьезной угрозой для детей на оккупированных территориях остаются мины.

"Согласно информации ЮНИСЕФ, было обнаружено и изъято более 55 тыс. мин и других неразорвавшихся боеприпасов и только можно представить, сколько остается не изъятых мин. Когда украинские военные освобождали Славянск, они увидели, что мины были спрятаны в учебниках, привязаны к деревьям, прятали мины в школах, детских садах. Есть примеры, когда дети от мин потеряли все конечности – ребенок в 8-10 лет остался без рук и ног", – сообщила Геращенко.

Кроме того, она напомнила, что из-за войны почти 2 тысячи детей стали сиротами, и это данные по состоянию на сентябрь прошлого года.

"Очевидно, что этих детей сейчас больше, потому что в течение только 2016 году погибло 211 военных", – уточнила Геращенко.

Среди прочих она также назвала проблему вывоза детей с оккупированных территорий в Россию.

"Все эти вопросы должны звучать не только в ПАСЕ, но и в ООН, и поэтому мы привлекаем к этому внимание. Как мы видим решение? Мы настаиваем на доступе международных гуманитарных организаций к оккупированным территориям, в частности, комитета Красного Креста, ЮНИСЕФ, организаций, которые могли бы мониторить ситуацию и гуманитарно поддерживать те категории населения, в частности, детей, которые страдают", – сказала первый заместитель председателя ВР.

Вторым аспектом решения проблем она назвала совместные программы по разминированию.

"Мы также требуем от РФ и ее марионеток освобождения всех заложников, а это 110 гражданских и военных, и освобождения подростков, которых нет в списке, мы требуем полностью прекратить привлечение детей к вооруженному конфликту", – подчеркнула Геращенко.
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Источник:

УНИАН

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