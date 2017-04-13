Геращенко заявляет о прогрессе в вопросах допуска Красного Креста в тюрьмы боевиков

Первый вице-спикер заявила, что удалось доставить письма от трех десятков заложников, содержащихся в Макеевской колонии, их родным и близким

В вопросе допуска представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) в места лишения свободы на неподконтрольной части Донбассе есть прогресс, заявляет первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.

"Имеем осторожный оптимизм в вопросе допуска МККК в тюрьмы на оккупированных территориях, сегодня детально говорили о привлечении МККК к передаче посылок от родных, и надеюсь, что достигнуто согласие. Украина открыта. Ожидаем, что и другие допустят в свои тюрьмы МККК", – написала Геращенко на своей странице в Facebook по завершению заседания ТКГ в Минске в среду вечером.

Она рассказала, что удалось доставить письма от трех десятков заложников, содержащихся в Макеевской колонии, их родным и близким.

"И раньше нам несколько раз удавалось именно через минскую группу передать письма в Макеевскую колонию ребятам, но, несмотря на договоренности, получить обратные письма для родственников, такой возможности до сегодня представители ОРДЛО нам не давали. Мы рады, что семьи сегодня получат письма от родных", – написала Геращенко.

Также Геращенко заявила, что количество заложников, удерживаемых незаконными вооруженными формированиями на востоке Украины, возросло до 126-ти за счет гражданских лиц.