Гибель украинского бойца на Донбассе: стали известны новые подробности

Сегодня, 13:42

Боец скончался во время эвакуации

На Донбассе погиб украинский военный. Фото: AFP
На Донбассе погиб украинский военный. Фото: AFP

Боец сил антитеррористеческой операции, который был смертельно ранен в районе Талаковки, получил ранение в 23.45, во время хаотичного обстрела украинских позиций из стрелкового оружия. Об этом сообщает Штаб военной операции.

"Раненому была срочно оказана экстренная медицинская помощь. Во время эвакуации в медицинское учреждение, в 00.06 уже на следующие сутки, от полученного ранения военнослужащий скончался", – пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что боец погиб после начала так называемого "школьного перемирия", которое официально вступило в силу в 00.00 25 августа.

Напомним, накануне "школьного" перемирия оккупационные войск на Донбассе обстреляли украинских военных из запрещенного оружия.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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