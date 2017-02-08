Гиркин объяснил убийство "Гиви"

Сегодня, 13:45

Во время покушения плохо сработала контрразведка боевиков, которая допустила убийство своего главаря, считает Гиркин

Игорь Стрелков. Фото: соцсети
Игорь Стрелков. Фото: соцсети

Бывший главарь т. н. "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) считает, что в окружении лидера боевиков "Гиви" могла быть агентура, которая поспособствовала его убийству. Об этом он написал в соцсети.

Он также отметил, что во время убийства плохо сработала контрразведка боевиков, которая допустила покушение на своего главаря.

"С профессиональной точки зрения убийство Толстых – результат отвратительной работы контрразведки "ДНР". Выстрел пришелся ровно на тот момент, когда "Гиви" находился в своем рабочем кабинете, что подразумевает наличие либо камеры скрытого наблюдения в его кабинете, либо агентуры в его близком окружении и/или на объекте", – написал Стрелков.

Напомним, "Гиви" был убит сегодня утром в Донецке на своей базе, куда вряд ли могли попасть украинские спецы. Гибель главаря "Сомали" настала в результате взрыва в его кабинете.

В Службе безопасности Украины прокомментировали ликвидацию "Гиви". Юрий Тандит отметил, что в СБУ не подтверждают и не опровергают информацию о смерти главаря бандформирования "Сомали".

В свою очередь в Кремле считают, что убийство "Гиви" является попыткой дестабилизировать ситуацию и отрицают любую причастность РФ к случившемуся.
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"Сегодня"

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