"Гиви" в театр поедет: реакция соцсетей на ликвидацию боевика

Мало кто расстроился смерти одиозного бандита на Донбассе

Сегодня утром стало известно об очередном убийстве одного из лидеров боевиков на Донбассе – Михаила Толстых по кличке "Гиви".

Боевика взорвали в кабинете на собственной базе в оккупированной Макеевке. Таким образом, зачистка представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" продолжается.

Смерть "Гиви" мало кого удивила, но, тем не менее, вызвала волну язвительных комментариев в социальных сетях. Интернет-юзеры, в частности, вспомнили и "Моторолу".

В ДНР произошла встреча Гиви и Моторолы. pic.twitter.com/EsHRemjdxU — RBTUBCA (@robotubiyca) 8 февраля 2017 г.

Гиви убили, чтоб нанести урон экономике Украины. Миллионы украинцев отложили работу и начали писать смешные комментарии. — Один Спамс (@odinspam) 8 февраля 2017 г.

Последний "ополченец"

Поглядел устало,

Он пошёл повесился,

И "ДНР" не стало. — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 8 февраля 2017 г.

сгорел на работе pic.twitter.com/LbtUGybPUx — недруги за бугром (@Lndcalling) 8 февраля 2017 г.

То случай когда работал охранником, а перевели в отдел "готовой" продукции — РадиоБабай (@radiobabay) 8 февраля 2017 г.

Моторыла-таки дозвонился до Гиви. Оба больше не в сети. По гранате дозвонился. Настойчивый. В клочья порвал... https://t.co/G7d2CiFV5G — Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) 8 февраля 2017 г.

Как сообщалось, по одной из версий, в кабинет "Гиви" выстрелили из РПО "Шмель"

Напомним, что ранее на Донбассе убили боевика "Моторолу". Его взорвали в лифте дома, где он жил. Прощание с "Моторолой" проходило в театре в Донецке.