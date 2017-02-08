"Гиви" в театр поедет: реакция соцсетей на ликвидацию боевика

Сегодня, 11:09

Мало кто расстроился смерти одиозного бандита на Донбассе

Боевик &quot;Гиви&quot; убит на Донбассе. Фото: из открытых источников
Боевик "Гиви" убит на Донбассе. Фото: из открытых источников

Сегодня утром стало известно об очередном убийстве одного из лидеров боевиков на Донбассе – Михаила Толстых по кличке "Гиви".

Боевика взорвали в кабинете на собственной базе в оккупированной Макеевке. Таким образом, зачистка представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" продолжается.

Смерть "Гиви" мало кого удивила, но, тем не менее, вызвала волну язвительных комментариев в социальных сетях. Интернет-юзеры, в частности, вспомнили и "Моторолу".

Как сообщалось, по одной из версий, в кабинет "Гиви" выстрелили из РПО "Шмель"

Напомним, что ранее на Донбассе убили боевика "Моторолу". Его взорвали в лифте дома, где он жил. Прощание с "Моторолой" проходило в театре в Донецке.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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