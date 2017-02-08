"Гиви" в театр поедет: реакция соцсетей на ликвидацию боевика
Мало кто расстроился смерти одиозного бандита на Донбассе
Сегодня утром стало известно об очередном убийстве одного из лидеров боевиков на Донбассе – Михаила Толстых по кличке "Гиви".
Боевика взорвали в кабинете на собственной базе в оккупированной Макеевке. Таким образом, зачистка представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" продолжается.
Смерть "Гиви" мало кого удивила, но, тем не менее, вызвала волну язвительных комментариев в социальных сетях. Интернет-юзеры, в частности, вспомнили и "Моторолу".
8 февраля 2017 г.
#Гиви #Моторола #R.I.P pic.twitter.com/rVtkdbOXWq— Миколаїв-пуп Європи (@Do_slez) 11 декабря 2016 г.
#Моторола #гиви #память https://t.co/jvkHk3BEqV pic.twitter.com/1QY4NJb3bW— Адарюков Александр (@Adaryukov) 25 октября 2016 г.
Захарченко собрал экстренное совещание после зашквара #гиви pic.twitter.com/pLIKQMI2wR— Бурштинський смiттяр (@DMcArrow) 8 февраля 2017 г.
Вголосину )))))))) pic.twitter.com/MhChzw0QLm— ИнжиНегр (@etoneyaslomal) 8 февраля 2017 г.
В ДНР произошла встреча Гиви и Моторолы. pic.twitter.com/EsHRemjdxU— RBTUBCA (@robotubiyca) 8 февраля 2017 г.
Памятник Гиви уже готов! pic.twitter.com/fiG2cW44RO— Дональд Трамп (@DonaldJTrump71) 8 февраля 2017 г.
Какая "трагическая" новость! "Гиви" переехал лифт! Ряды потенциальных святых россиян неуклонно растут! #гиви— Чокнутый горнист (@Buggy__Bugler) 8 февраля 2017 г.
!https://t.co/D5tjC7Pdz2
Гиви посвящается pic.twitter.com/Rg1E9fPRBn— Дональд Трамп (@DonaldJTrump71) 8 февраля 2017 г.
Гиви убили, чтоб нанести урон экономике Украины. Миллионы украинцев отложили работу и начали писать смешные комментарии.— Один Спамс (@odinspam) 8 февраля 2017 г.
Гиви присоединился к режиму прекращения огня. pic.twitter.com/wBEtF4Rssd— Солдат НАТО (@odhcpd) 8 февраля 2017 г.
Гиви передал эстафету #terroristExplosionChallenge pic.twitter.com/1wxElBtbqw— Покращення (@Uzhesogodni) 8 февраля 2017 г.
Последний "ополченец"— Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 8 февраля 2017 г.
Поглядел устало,
Он пошёл повесился,
И "ДНР" не стало.
сгорел на работе pic.twitter.com/LbtUGybPUx— недруги за бугром (@Lndcalling) 8 февраля 2017 г.
То случай когда работал охранником, а перевели в отдел "готовой" продукции— РадиоБабай (@radiobabay) 8 февраля 2017 г.
Моторыла-таки дозвонился до Гиви. Оба больше не в сети. По гранате дозвонился. Настойчивый. В клочья порвал... https://t.co/G7d2CiFV5G— Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) 8 февраля 2017 г.
Вот интересно, кто теперь брать Киев засобирается— Яя Кут (@cdbods) 8 февраля 2017 г.
Как сообщалось, по одной из версий, в кабинет "Гиви" выстрелили из РПО "Шмель"
Напомним, что ранее на Донбассе убили боевика "Моторолу". Его взорвали в лифте дома, где он жил. Прощание с "Моторолой" проходило в театре в Донецке.
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