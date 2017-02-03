Глава миссии ОБСЕ сообщил о 31 тыс. взрывов на Донбассе за последние дни

Сегодня, 02:42

Только 1 февраля было десять тысяч взрывов, сообщил Апакан на заседании Совбеза ООН

Эртурул Апакан, фото dontimes.com.ua
Эртурул Апакан, фото dontimes.com.ua

За последние дни ОБСЕ зафиксировала 31 тысячу взрывов. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине посол Эртурул Апакан, передает телеканал "112 Украина".  

Только 1 февраля было десять тысяч взрывов.  

Апакан сказал, что используется запрещенное Минском вооружение, в том числе Грады, минометы и артиллерия. Замечены танки. 

Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.

Отметим, за вечер в результате массированного обстрела боевиками Авдеевки стало известно о гибели двух людей, мирного жителя и водителя ГосЧС. Кроме того, ранения получил подполковник службы гражданской защиты ГосЧС Дмитрий Третейкин и иностранный журналист.
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