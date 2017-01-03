Глава ОБСЕ Курц рассказал о впечатлениях от поездки на Донбасс
По словам главы МИД Австрии, режим тишины на Донбассе должен полностью соблюдаться
Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц заявил, что режим тишины на Донбассе должен полностью соблюдаться. Об этом он написал в своем Twitter в ходе визита на Донбасс с главой МИД Украины Павлом Климкиным.
"Сегодня наглядно смог увидеть ситуацию на востоке Украины – посетил блокпост "Пищевик" вместе со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ", – сообщил Курц.
Кроме того он отметил, что цель ОБСЕ заключается в том, чтобы режим прекращения огня полностью соблюдался.
Также Курц заявил, что организация выступает за улучшение ситуации для местного населения на Донбассе.
Could see situation in #Eastern #Ukraine first hand today – visited checkpoint #Pyshevyk together with the @OSCE monitoring mission. 1/2 pic.twitter.com/gSLMfCz0UF— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 3 січня 2017 р.
Our goal as @OSCE is that the ceasefire is fully respected & the situation for the local population in #Ukraine is improved. 2/2— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 3 січня 2017 р.
Ранее действующий глава ОБСЕ Себастиан Курц своими глазами увидел последствия обстрелов боевиков в селе Виноградное, которое является частью Мариуполя.
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его австрийский коллега Курц сегодня прибыли в Мариуполь.
Целью визита является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, с социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также с реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.
Планируется, в том числе, обсуждение перспективы развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и укрепления потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с целью осуществления эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей.
Курц ранее заявлял, что Австрия во время председательства в ОБСЕ в 2017 году будет настаивать на смягчении санкций против России.
Экономические санкции против России были введены Евросоюзом в связи с аннексией Крыма и действиями Москвы на Донбассе в 2014 году. Недавно Евросоюз в очередной раз продлил на полгода действие этих санкций.
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