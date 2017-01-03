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Глава ОБСЕ Курц рассказал о впечатлениях от поездки на Донбасс http://www.segodnya.ua/img/article/7853/96_main.1483457832.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/96_tn.1483457832.jpg Донбасс По словам главы МИД Австрии, режим тишины на Донбассе должен полностью соблюдаться

Глава ОБСЕ Курц рассказал о впечатлениях от поездки на Донбасс

Сегодня, 17:36

По словам главы МИД Австрии, режим тишины на Донбассе должен полностью соблюдаться

Себастиан Курц и Павел Климкин в Виноградном, окрестности Мариуполя. Фото: пресс-служба МИД Украины
Себастиан Курц и Павел Климкин в Виноградном, окрестности Мариуполя. Фото: пресс-служба МИД Украины

Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц заявил, что режим тишины на Донбассе должен полностью соблюдаться. Об этом он написал в своем Twitter в ходе визита на Донбасс с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

"Сегодня наглядно смог увидеть ситуацию на востоке Украины – посетил блокпост "Пищевик" вместе со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ", – сообщил Курц.

Кроме того он отметил, что цель ОБСЕ заключается в том, чтобы режим прекращения огня полностью соблюдался.

Также Курц заявил, что организация выступает за улучшение ситуации для местного населения на Донбассе.

Ранее действующий глава ОБСЕ Себастиан Курц своими глазами увидел последствия обстрелов боевиков в селе Виноградное, которое является частью Мариуполя.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его австрийский коллега Курц сегодня прибыли в Мариуполь.

Целью визита является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, с социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также с реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.

Планируется, в том числе, обсуждение перспективы развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и укрепления потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с целью осуществления эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей.

Курц ранее заявлял, что Австрия во время председательства в ОБСЕ в 2017 году будет настаивать на смягчении санкций против России.

Экономические санкции против России были введены Евросоюзом в связи с аннексией Крыма и действиями Москвы на Донбассе в 2014 году. Недавно Евросоюз в очередной раз продлил на полгода действие этих санкций.
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Источник:

"Сегодня"

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