Глава ОБСЕ призвал стороны конфликта выполнять "школьное" перемирие на Донбассе

Сегодня, 03:27

Курц призвал все стороны конфликта на Донбассе выполнить обязательства по прекращению огня с полуночи 25 августа

 

Себастьян Курц, фото belvpo.com
Себастьян Курц, фото belvpo.com

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц призвал все стороны конфликта на Донбассе выполнить обязательства по прекращению огня с полуночи 25 августа в связи с началом учебного года.

Об этом говорится в его заявлении, размещенном на сайте ОБСЕ.

"Я приветствую эту инициативу сторон, которая призвана уделить первоочередное внимание жизни и благосостоянию гражданских лиц, когда начинается новый учебный год", – подчеркнул Курц.

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"Я призываю стороны выполнить их собственные обязательства и, наконец, установить и соблюдать полный и постоянный режим прекращения огня", – добавил он. В то же время Курцподчеркнул: "Однако, понятно, что нужно сделать еще много шагов для того, чтобы мирные граждане на Донбассе больше не жили в страхе". "Я благодарен лидерам "нормандской четверки" за их неизменное участие и их твердую поддержку этого режима прекращения огня. Я снова напоминаю всем сторонам о необходимости обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории всего конфликта, чтобы благодаря отчетности и наблюдению, они смогли помочь сторонам установить долгосрочный мир", – подытожил Курц.

Как сообщалось, 23 августа по итогам заседания ТКГ подтвердила полную приверженность бессрочному прекращению огня с полуночи 25 августа в связи с началом учебного года.
ОБСЕ, Донбасс, стороны, обязательства, режим прекращения огня, Курц
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Источник:

УНИАН

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