Глава ОБСЕ высказал свои требования по Донбассу

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц потребовал прекратить боевые действия на Донбассе. Об этом он заявил вечером в пятницу, 3 февраля, на брифинге в Кишиневе.

"Представители ОБСЕ констатировали более 20 тысяч нарушений Минских договоренностей. В зоне конфликта сложилась критическая ситуация. В это холодное время у населения нет доступа к электроэнергии, теплу, воде. Мы требуем прекращения насилия, обеспечения доступа гуманитарной помощи в зону конфликта", – заявил Курц на брифинге в аэропорту Кишинева, куда он прибыл с официальным визитом.

Курц назвал "недопустимыми" существующие нарушения минских договоренностей о перемирии.

Курц приехал в Молдову в качестве действующего председателя ОБСЕ. В субботу он встретится с руководством Молдовы, а также посетит Тирасполь, где встретится с т.н. "администрацией Приднестровья".

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.

Расследование группы Bellingcat определило точные места в оккупированном Донецке, откуда боевики группировки "ДНР" стреляли из "Градов" по Авдеевке 31 января – по полученным данным, боевики ведут огонь из жилых кварталов Донецка.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе провела 1 февраля заседание, по результатам которого призвала к полному прекращению огня и отведению всех вооружений к линии, обозначенной Меморандумом от 19 сентября 2014 года.

Тем временем, 1 и 2 февраля боевики продолжали дерзко обстреливать ремонтников, которые пытаются восстановить оборванную линию электропередачи под Авдеевкой.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил в пятинцу, 3 февраля, что от артиллерийских ударов боевиков по гуманитарным объектам в Авдеевке пострадали люди: погиб водитель автомобиля Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, также был ранен начальник государственного пожарно-спасательного отряда Авдеевки.

Кроме того, 3 февраля ранения получил и фотокорреспондент из Великобритании.

3 февраля глава ДонОВГА на совещании с президентом Украины сообщил, что ремонт удалось начать. Порошенко, в свою очередь, подчеркнул, что вина в обострении ситуации на Донбассе лежит на России, а городу Донецку гуманитарные паузы нужны так же, как и Авдеевке.